Aplazan el concierto de Plácido Domingo en Motril por problemas en el recinto

El Ayuntamiento de Motril (Granada) ha aplazado el concierto que tenía previsto realizar el tenor Plácido Domingo en esta localidad el próximo sábado 26 de marzo por la inhabilidad técnica de la plaza de toros, donde se iba a desarrollar este evento cultural

Plácido Domingo actuaba dentro de los actos conmemorativos del 140 aniversario del Teatro Calderón de la Barca de esta localidad junto a la soprano granadina Mariola Cantarero y la Orquesta Filarmónica de Málaga

Según ha informado a EFE el Ayuntamiento, el concierto no se podrá celebrar debido a las inevitables consecuencias del evento atmosférico de la semana pasada (la borrasca Celia) que abatió en particular en esta zona de España con lluvias torrenciales y polvo del Sahara.

Por este motivo, el recinto no reúne las condiciones adecuadas para el acto, sin un secado por plazo de tiempo no inferior a 20-30 días y posterior compactado del albero y no pudiendo soportar todo el peso de la infraestructura del escenario cubierto el recinto", según el informe técnico realizado por la inspección de la plaza.

Desde el consistorio motrileño han indicado que en los próximos días darán a conocer la fecha de la nueva celebración y que mientras tanto garantizará la devolución de las entradas a quien lo solicite.