Antonio de la Torre, la memoria frágil frente al horror del Holocausto

El actor Antonio de la Torre retoma su carrera en los escenarios para interpretar el espectáculo "Un hombre de paso", una historia sobre el Holocausto y la memoria.

Acompañado de dos relevantes directores de cine, Manuel Martín Cuenca, en la dirección, y Felipe Vega, en la dramaturgia; De la Torre estará del 3 al 20 de febrero en las Naves del Español en Matadero con una obra que imagina el encuentro entre el escritor y pensador italiano Primo Levi y el antiguo miembro de Cruz Roja Internacional, Maurice Rossel.

El espectáculo, protagonizado también por María Morales y Juan Carlos Villanueva, relata el encuentro entre una periodista y Primo Levi, escritor de reconocimiento mundial, químico de profesión y superviviente del campo de exterminio de Auschwitz.

Levi viene a ser "testigo" de la entrevista que Anna, la periodista, va a mantener con Maurice Rossel, de nacionalidad suiza y antiguo miembro de la Cruz Roja Internacional durante la Segunda Guerra Mundial.

Rossel visitó los campos de concentración nazis y llegó a hablar con los oficiales al mando y con algunos prisioneros antes de emitir un informe que resulta, cuando menos, polémico. La experiencia de ambos hombres, que estuvieron en el mismo campo, fue diametralmente opuesta.

Uno tuvo el privilegio de visitarlo como observador y moverse con cierta libertad. Levi, por el contrario, vivió el horror de una de las experiencias más extremas y destructoras que el ser humano haya conocido jamás.

En 2000, Felipe Vega ya abordó la represión nazi en el cortometraje "Cerca del Danubio", que evocaba la experiencia de dos supervivientes españoles en el campo de exterminio de Mauthausen, pero en "Un hombre de paso" profundiza aún más en aquellos años a través del oscuro universo de Auschwitz.

Según Martín Cuenca, el personaje de Rossel abre "un sinfín de preguntas y contradicciones sobre el papel de la memoria. Rossel dice no haber visto y no podemos saber si es que realmente no vio, no quiso ver o, quizás, se limitó a no ver".

Vega ha escrito un acercamiento al Holocausto que permite ir un paso más allá en su reflexión y son algunas de las cuestiones que plantea la obra. ¿Qué podemos recordar y por qué lo hacemos? ¿Cuál es el papel de la memoria? ¿Qué somos capaces de negar e imaginar? ¿Qué queremos recordar y para qué?.