Antonio Resines: un atentado de ETA, su repentina salida de la Academia y su opinión del final de Los Serrano

Han pasado trece años desde que se emitió el último capítulo de 'Los Serrano', pero su final sigue causando a muchos de sus seguidores un salpullido cada vez que lo recuerdan.

¿Acaso los guionistas no sabían cómo poner el broche a una serie que contaba con seis temporadas y 107 capítulos? La verdad es que lo tenían difícil, contaba Antonio Resines, protagonista de la serie y de ese decepcionante final, en una de sus últimas intervenciones en la televisión (en el nuevo programa de Alberto Chicote). "Los niños habían crecido y como se suponía que era el mismo día de la boda, el día siguiente... Y ya sabes lo que pasa cuando crecen las niñas, que les salen cosas. Y a los niños les salen otras cosas también como la barba, por ejemplo. Entonces, tenían que poner mesas altas a las crías para que no se les notasen los pechos. Y al otro le tuvieron que rasurar, casi desollar, para quitarle los pelos porque Víctor tenía una barba...Era todo rarísimo. Eran todos muy mayores ya y habían crecido como seis años en una noche porque habían pasado seis años. Entonces, yo decía 'esto no se lo va a creer nadie'".

'La Reina de España', un gran fracaso que le costó dinero

A todo escribano le sale un borrón y el borrón, en la trayectoria de Antonio Fernández Resines como productor es 'La Reina de España'. "Cuando estrenamos la película muchos animaban a no verla y funcionó. Recuperamos un millón y medio, pero la película nos costó 11 millones. Fue un fracaso tremendo, nunca me hubiera imaginado perderlo todo", contaba Resines a Chicote.





La película, dirigida por Fernando Trueba, no solo fracasó en España, de poco sirvió su paso por la 67ª edición del Festival de Cine de Berlín. No solo perdió Resines, también Penélope Cruz y sobre todo Trueba y su mujer. El desaire del público -incluso de la crítica-, pudo ser la reacción al discurso del director al recibir el Premio Nacional de Cinematografía en el que aseguró no haberse sentido español "ni cinco minutos" de su vida.

Su polémica salida de la Academia de Cine

Antonio Resines se convertía el 5 de mayo de 2015 en el 14 presidente de la Academia de Cine de España al no contar con candidatos rivales entre los 1.400 académicos. Pero su presidencia fue breve. Un año después, el 15 de julio de 2016, dimitía por "serias discrepancias con parte de la junta directiva que han imposibilitado en los últimos meses el trabajo diario de la terna presidencial en la institución”, según la carta presentando su renuncia a los académicos.

La ya fallecida Yvonne Blake, dijo al sustituirle: "la última presidencia ha sido bastante extravagante con un dinero que a veces no teníamos". ¿Qué consistió esa extravagancia? En intensificar la lucha contra la piratería, acometer la Memoria del Cine Español e intentar crear la Fundación de la Academia.

Ninguno de los proyectos salió adelante por la oposición de la Junta. Resines, como ha admitido con el tiempo, tuvo que dimitir porque era imposible presidir una Academia en la que el presidente y el vicepresidente iban por un lado y, la junta directiva, por otro.





La "buena estrella" que le hizo ganar un Goya

El último premio que ha recibido el actor cántabro es el 'Luis Ciges' del Festival Internacional de Islantilla (Huelva), en reconocimiento a su larga trayectoria en cine y televisión.

Larga trayectoria que comenzaba en 1980 con 'Ópera prima' a la que seguiría 'La colmena' (1982), 'La línea del cielo' (1983), 'Sé infiel y no mires con quién' (1985) o 'La vida alegre' (1987).

Ha sido candidato al Goya en varias ocasiones por películas como 'La niña de tus ojos' en 1998 y 'Celda 2011', pero solo ha conseguido llevarse a casa un cabezón por 'La buena estrella' (1997).





"Mi amor Perdido", "Hacerse Mayor y Otros Problemas", "Ola De Crímenes", "La Pequeña Suiza", "Si Yo Fuera Rico","Hasta que la boda nos separe" u "Orígenes secretos" son algunos de sus últimos trabajos en la gran pantalla. Con "Historias de nuestro cine" -una película documental-, se ha puesto detrás de la cámara y en la actualidad prepara "Espejo, Espejo" y "Wisdom For Heroes".





Y entre película y película o su paso por alguna serie -la más famosa "Los Serrano"-, colabora en programas de televisión como 'El Hormiguero' y no desdeña ninguna oferta publicitaria que cae entre sus manos.

Ana Pérez-Lorente, la mujer a la sombra del actor

Parafraseando al tango (aunque sin seguir la canción al pie de la letra), "treinta años no son nada", treinta años son los que llevan juntos Antonio y Ana. Y han tenido que pasar tres décadas, con sus correspondientes crisis y dificultades por la que siempre atraviesan las parejas, para que formalizaran su relación. Lo hacían a finales de 2020 en una ceremonía íntima rodeados de la familia y de sus amigos más próximos.

Quienes conocen a Ana Pérez-Lorente aseguran que es una mujer muy discreta, que se ha convertido, con los años, en la confidente del actor, además de su socia. Tuvo un papel muy importante en la redacción de 'Pa'habernos matao'. Memorias de un calvo', autobiografía de Resines que en su presentación le dedicó hermosas palabras a Ana por ayudarle a recordar, por redescubrir juntos su vida para poder escribirla.

Se conocieron de forma curiosa como revelaban a Bertín Osborne en 'Mi Casa es la Tuya': "regresaba a Madrid desde Valladolid adonde había ido a presentar 'La marrana', en el coche de un periodista amigo; nos fuimos a cenar y cuando me acercaba a mi casa nos cruzamos con otro automóvil, ocupado por dos chicas. Intercambiamos sonrisas y acabamos bailando en Pachá", narraba el actor y añadía Ana, "yo iba con mi amiga y me dijo de repente: ‘Nos siguen’. Así que le dije: ‘Vamos a separarnos, tú vete hacia tu casa y vemos qué hacen’. Y efectivamente nos seguían. Así que me pinté el ojo y los labios por si acaso. Y esa noche quedamos. Luego no le volví a ver hasta tres meses después porque no apuntó mi teléfono. Y me lo encontré un día por sorpresa en Sol y le dije: ‘¿Sabes quién soy?’, y me dijo: ‘Estoy harto de que cada vez que nos encontramos me preguntes eso. Eres Ana’. Y ese sábado me llamó, quedamos y hasta ahora".

En el mismo programa contaban que no solo duermen en camas separadas sino también en habitaciones separadas por culpa del asma de Ana.

Ana Pérez-Lorente es la segunda mujer de Resines que se casó en 1981 con Marisol de Mateo con la que tuvo a su único hijo, Ricardo. La pareja se separaba en 1992.

El día que ETA atentó contra su suegro Fernando de Mateo

La edición nacional de El País del 28 de febrero de 1990 informaba de que "un paquete bomba hirió ayer gravemente al presidente de la Audiencia Nacional, Fernando de Mateo Lage, de 60 años, que sufre amputación traumática de las dos manos y pérdida de un ojo, así como heridas en el otro ojo y lesiones múltiples. Un error de la escolta permitió que la bomba, enviada a su domicilio, llegara hasta la mesa del despacho del jurista. De Mateo es el segundo miembro de la Audiencia Nacional que sufre un atentado. La fiscal Carmen Tagle fue asesinada en septiembre del pasado año".

Fernando de Mateo Lage, que fallecía en marzo de 2008, era el suegro de Antonio Resines, padre de su primera mujer Marisol de Mateo.