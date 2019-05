Antonio Márquez alienta a los bailarines a un mayor riesgo en el escenario

El bailaor y coreógrafo Antonio Márquez ha alentado a los nuevos bailarines a arriesgarse más en el escenario y a expresar sus sentimientos, además de aplicar la técnica aprendida, pues solo así podrán aportar su especial personalidad al baile.

En demasiadas ocasiones los artistas jóvenes están "obsesionados con la técnica y tienen miedo a fallar", por lo que se centran excesivamente en el procedimiento, y el resultado es "un ballet con un método muy logrado pero al que le falta algo y el público lo percibe claramente", según Márquez (Sevilla, 1963).

"Además de la técnica hay que trasmitir lo que sientes cada día. Es importante aprender a sacar lo que uno siente", sobre todo cuando encarnas un personaje, ya que "un bailarín es también un actor", ha manifestado el artista este miércoles durante la presentación del espectáculo "El sombrero de tres picos. Bolero", que su compañía pondrá en escena en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria.

Márquez cree que las nuevas generaciones de bailarines afrontan grandes dificultades para poder encontrar su estilo personal: "No hay grandes compañías y van olvidando su aportación única".

Por eso "hacen falta compañías, para que los bailarines aprendan la danza española" y se conserven los estilos básicos.

En opinión del artista, la labor de los maestros es esencial, "la disciplina, la actitud, el amor por el baile que te confieren", y que "te dejen en libertad para desarrollar tu faceta artística".

"Los referentes son fundamentales, es algo que se encuentra, por ejemplo, en las escuelas tradicionales, donde hay grandes profesores, "cada maestro aporta algo importante a la danza".

El bailaor se ha referido también a los más de cuatro años que estuvo alejado de los escenarios, hasta que en marzo de 2018 decidió volver con su compañía y con sus dos coreografías más conocidas: "El sombrero de tres picos" y "Bolero".

"Ahora no me habría ido, lo habría atajado de una manera distinta. Me fui porque llegó un momento en el que daba igual si bailaba o no. Era más importante todo el mundo que había alrededor del espectáculo que el baile en sí".

"Llegó un momento en el que no quería saber nada de ese mundo y me fui, aunque todos los días bailaba en mi estudio", ha dicho.

Hace unos meses, Márquez decidió volver a subirse al escenario y participar plenamente del espectáculo, "era muy reacio a salir, pero ahora no quiero dejarlo".

"Me siento igual o mejor que cuando lo dejé. Estoy muy bien física y espiritualmente", ha confesado.

Para Márquez, "lo importante en las obras clásicas es cómo se pueden actualizar sin perder la esencia", algo que el artista ha intentando en su versión de "El sombrero de tres picos", inspirada en la coreografía de su maestro Antonio Ruiz Soler.

El "Bolero" de Ravel "es una obra mágica, tiene muchas posibilidades dependiendo del bailarín y hemos intentado unir diversas tendencias en ella".

En ambas el cuerpo de baile tiene un papel destacado, "es tan importante como el bailarín y deben estar integrados, tiene que haber una gran comunicación entre ellos, no pueden ir cada uno por su lado", algo que a veces sucede, ha lamentado el bailaor.