Antonio Colinas elogia el espíritu libre e independiente de Sánchez Ferlosio

El poeta y ensayista Antonio Colinas ha elogiado este martes el espíritu libre e independiente que lució siempre Rafael Sánchez Ferlosio, un día después del fallecimiento del autor de "Alfanhui" (1951) y "El Jarama" (1955), los primeros libros de este escritor que él leyó durante su adolescencia.

"No llegué a conocerlo personalmente, he sido lector de sus primeros libros y le he seguido más en sus artículos", ha explicado Colinas a Efe horas antes de presentar en Valladolid "La muerte de armonía", un poema dialogado inspirado en su relación personal y literaria con la pensadora María Zambrano.

Colinas se siente "muy identificado" con Sánchez Ferlosio "en lo que el escritor tiene de independiente, de radical, de figurar en un segundo plano" aunque en el caso del ahora fallecido "siempre ha gozado de un gran protagonismo literario", ha subrayado.