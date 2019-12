Antonio Banderas, mejor actor en los Premios de Cine Europeo por 'Dolor y gloria'

Antonio Banderas ha recibido el galardón al mejor actor por su papel en la película 'Dolor y Gloria', dirigida por Pedro Almodóvar, en los Premios de Cine Europeo que han tenido lugar este sábado en Berlín. Desde el Teatro del Soho, en Málaga, Banderas ha querido agradecer el premio a la Academia y al director Pedro Almodóvar. "Pedro Almodóvar es un milagro que me sucedió", ha señalado Banderas, que no ha podido acudir personalmente a recoger el galardón por motivos laborales.

Otras de las cintas que han representado al cine español en estos premios, 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' de Salvador Simó y la coproducción rumano-española 'The Christmas Gift' de Bogdan Mureçanu, han ganado los galardones al mejor largometraje de animación y al mejor cortrometraje, respectivamente.

'Dolor y gloria', la cinta de Almodóvar con la que Antonio Banderas se ha alzado como mejor actor europeo 2019, también optaba a los galardones de mejor película, mejor director y mejor guion, aunque en estas tres categorías no ha logrado premio. 'Dolor y gloria' ha sido seleccionada para representar a España en la próxima edición de los Oscar y es además la segunda película con más nominaciones a los Premios Goya, con un total de 16 --entre ellas, las de Mejor película, dirección y guion--, solo superada por 'Mientras dure la guerra', de Alejandro Amenábar, que competirá en 17 categorías.

En 'Dolor y gloria', Almodóvar entreteje momentos de su infancia y su madurez con pasajes ficcionados y Antonio Banderas se mete en la piel de su alter ego. El reparto se completa con dos de sus musas, Penélope Cruz y Julieta Serrano, así como por Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia y Nora Navas.

LA FAVORITA' SE ERIGE COMO GANADORA

La gala de entrega de la 32 edición de los Premios de Cine Europeo ha coronado a la película de Yorgos Lanthimos, 'La favorita', al llevarse ocho galardones, entre los que se encuentran mejor película, director y actriz.

El premio a Mejor guion lo ha recibido Céline Sciamma por 'Retrato de una mujer en llamas'. A este galardón aspiraban además de Almodóvar, Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella y Francesco Piccolo ('El traidor'); Robert Harris y Roman Polanski ('El oficial y el espia') y Ladj Ly, Giordano Gederlini y Alexis Manenti ('Los miserables').

Por su parte, 'For Sama', de Waad al-Kateab y Edward Watts ha ganado el premio al mejor documental, en una categoría en la que competía con 'Honeyland', de Ljubomir Stefanov y Tamara Kotevska; 'Putins's witnesses, de Vitaly Mansky; 'Selfie', de Agostino Ferrente; y 'The disappearance of my mother', de Beniamino Barrese.