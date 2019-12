Antonio Banderas, mejor actor en los Premios de Cine Europeo por 'Dolor y gloria'

Antonio Banderas ha recibido el galardón al mejor actor por su papel en la película 'Dolor y Gloria', dirigida por Pedro Almodóvar, en los Premios de Cine Europeo que han tenido lugar este sábado en Berlín.

Desde el Teatro del Soho, en Málaga, Banderas ha querido agradecer el premio a la Academia y al director Pedro Almodóvar. "Pedro Almodóvar es un milagro que me sucedió", ha señalado Banderas, que no ha podido acudir personalmente a recoger el galardón por motivos laborales.

Al premio al mejor actor europeo aspiraban, además de Antonio Banderas, Jean Dujardin ('El oficial y el espía'); Pierfrancesco Favino ('El traidor'); Levan Gelbakhiani ('And then we danced'); Alexander Scheer ('Gundermann'); e Ingvar E. Sigurosson ('White, white day').

Otra de las películas que han representado al cine español en estos premios, 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' de Salvador Simó, se ha alzado con un galardón en la categoría mejor largometraje de animación de la Academia del Cine Europeo.