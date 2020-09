Antonio Banderas, Medalla de Honor de la SGAE: "Soy un actor por el teatro; es el teatro el que me hizo actor"

Antonio Banderas recibió este pasado domingo la Medalla de Honor de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de manos del presidente de la entidad, Antonio Onetti, en un acto privado que tuvo lugar en el Teatro del Soho de Málaga.

Durante la gala de los Premios Max, que se han celebrado este lunes en el Teatro Cervantes de la capital malagueña, se ha podido ver esta entrega mediante un vídeo, en la que Banderas ha asegurado que "soy un actor por el teatro, no soy un actor por el cine y le estoy súper agradecido al mundo del cine, pero es el teatro el que me hizo actor, la magia que ocurre en este espacio". "El teatro ha sido como una mujer que me ha querido mucho y a la que abandoné", ha dicho.

Tras recoger el galardón, el creador malagueño, socio de la entidad, ha agradecido a la SGAE, "que es una institución que fue creada para velar realmente por los derechos de los trabajadores de este mundo del espectáculo".

"En estos momentos necesitamos su ayuda, porque estamos viviendo en un mundo muy confuso donde todas las cosas están cambiando, donde esos derechos muchas veces se vuelven demasiado difusos. Lo agradezco en mi nombre y en nombre de todo mi equipo", ha manifestado.

Banderas también se ha referido al Teatro del Soho, al que ha calificado como el proyecto de su vida, "desde el principio este ha sido un sueño", ha afirmado. También ha recordado que es "una casa abierta no solamente al público sino a la gente joven que quiere encontrar un lugar para desarrollarse como artistas".

Con la Medalla de Honor, máxima distinción que otorga la entidad, la SGAE agradece a Antonio Banderas "su extraordinaria contribución a la cultura de su tiempo y su valiosa representación del talento artístico español en todo el planeta".

Antonio Onetti ha destacado la carrera artística del malagueño como actor internacional y después como director de cine y empresario teatral: "Es un privilegio para la imagen de nuestro país. Pero, sobre todo, es un referente para nuestros creadores, en especial para los talentos más jóvenes que también tratan de llevar su trabajo fuera de nuestro territorio".

También el presidente de la SGAE ha señalado que estos premios honoríficos "a veces aparecen cuando un artista llega al final de su carrera", pero en el caso de Banderas "está en su mejor momento, después de interpretar en 'Dolor y gloria' uno de los mejores papeles de su carrera, inmerso ahora en otro importante rodaje, impulsando en su propio teatro su propio espectáculo, que ha competido en esta edición de los Max, y con tanto cine y tanto teatro por delante".

Desde que fuese instaurada en 1963, la Medalla de Honor de la SGAE ha sido concedida de manera extraordinaria a un número selecto de cincuenta y una personalidades o instituciones destacadas por su contribución universal al ámbito cultural.

Se trata de la máxima distinción de la SGAE, y el nombre de Antonio Banderas se suma a una brillante relación en la que también figuran Francisco Ayala, Antonio Buero Vallejo, Marilyn Bergman, Francisco Nieva, José Antonio Labordeta, José Feliciano, Pablo Sorozábal, Cristóbal Halffter o Lina Morgan, entre otros. La más reciente Medalla de Honor de la SGAE fue entregada al músico Pedro Iturralde en 2015.