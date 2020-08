Antonio Banderas: "Creo muy poquito en los premios"

El actor malagueño Antonio Banderas ha señalado este lunes que cree "muy poquito en los premios", admitiendo que le "gusta cuando me nominan o dan, claro, a todo el mundo le gusta".

"Pero --ha continuado-- cuando analizo como las cosas pasan y de repente gente nominada, gente que no, quién se los lleva, quién no, las circunstancias que hay alrededor de eso... he de decir que creo en un porcentaje bastante bajo".

Así lo ha manifestado Banderas en un encuentro con la prensa en la que ha desgranado la temporada prevista para el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga y tras ser cuestionado por una valoración de 'A Chorus Line', que es finalista en los Premios Max, que se entregan la próxima semana en Málaga.

Banderas ha dejado claro que valora esta nominación: "La primera cosa que hacemos y obtiene una nominación al mejor musical; estamos muy contentos", ha dicho, aunque, ha agregado que "voy a ser muy sincero, y esto se extiende a muchas cosas en el mundo, creo muy poquito en los premios".

"En cualquiera de los casos --ha proseguido-- está muy bien, nos encanta estar nominados, por la compañía, por los chicos que les hace ilusión, y para ellos es bonito". "A mi lo que me gustaba era cuando terminaba en el espectáculo todas las noches y se nos levantaba el teatro, ese es el premio que cualquier actor que hace teatro quiere tener, la respuesta directa del público", ha apostillado.

COVID

Por otro lado, Banderas, tras superar recientemente el COVID, ha dicho que se encuentra "bien". "He tenido suerte, creo, he sido uno de los afortunados. No he sido asintomático, hubo fiebre, dolores pero he salido y estoy con muchas ganas de ponerme a trabajar y de llevar a cabo los proyectos que tenemos en la cabeza, de sacarlos bien, y hacer que este teatro vibre como vibró durante los meses en los que estuvimos representando. Ese es el objetivo fundamental".

Asimismo, durante el encuentro ha aludido a la incertidumbre de estos momentos: "Todos los proyectos, no solamente a nivel teatral o del espectáculo, si no de empresa, son tentativos".

"Nuestro sector ha sufrido muchísimo, sobre todo el sector en vivo, de lo que ocurre en un escenario, es decir, el mundo de las artes escénicas", ha afirmado, agregando que, "el mundo del cine se está pudiendo defender a través de las plataformas, es decir, muchas de esas plataformas, de hecho, incluso, han crecido durante la época de la pandemia".

No obstante, ha reconocido que "se han parado producciones, yo doy fe de ello, por las que me ha tocado a mi". En este punto, ha informado de que dentro días continuará con 'Uncharted' y después también con la película 'Competencia Oficial' que se reanudará a últimos de septiembre, "si las cosas van bien".

TEATRO DEL SOHO

Por otro lado, Antonio Banderas ha incidido en que "quiero trabajar menos, quiero trabajar mejor", reiterando que el Teatro del Soho es "el proyecto de mi vida y le quiero dar mucho a este proyecto, me lo paso bien y no me cuesta ningún trabajo venir por las mañanas al teatro".

"No importa la cantidad de trabajo, los sudores que hay detrás de ello, los problemas a los que nos enfrentamos... me encanta venir al trabajo, no me cuesta", ha explicado.

Así, ha dicho que continuará haciendo películas, descartando, por el momento la dirección o producción, y ha reiterado que el proyecto del Teatro del Soho "me ilusiona muchísimo, en él estoy poniendo mucha energía y quiero que pasen los años para que siga creciendo y adquiera la verdad de lo que estamos buscando".

"Me quiero ganar no solo el cariño, sino el respeto de nuestra profesión no a nivel local, nacional, si no internacional; esa es la idea, el tener un centro aquí y además expandirnos", ha explicado.