Antonio Banderas asegura que "el sueño" del Teatro del Soho de Málaga "es mucho más largo y va a llevar años" realizarlo

Reconoce que es una "sorpresa extraordinaria" el tener prácticamente las entradas vendidas para el musical 'A Chorus line'

El actor malagueño Antonio Banderas ha afirmado que el "sueño" del Teatro del Soho CaixaBank en Málaga, que se inaugura este viernes con el musical 'A Chorus line', "es muchísimo más largo y que va a llevar años el llevarlo a cabo".

Además, ha reconocido que "todavía no me creo que esto lo hayamos hecho a través de una iniciativa que yo lanzo; también tengo que decir que no lo he hecho solo y eso es importante", y ha destacado el trabajo de todos en el proyecto.

Banderas ha hablado, tras ser cuestionado, de su historia, de volver a Málaga con su teatro y ha dicho que "es muy fuerte; ha habido muchas lágrimas en el trayecto de ensayos, por lo que significa este espectáculo para todos nosotros". "Se cierran círculos, imagínate, es muy difícil de describir".

De igual modo, sobre el teatro ha dicho que su emoción "venía cuando instalaban los baños, las cortinas, cuando llegaron las puertas... todo era emocionante, porque no sabíamos si íbamos a llegar" a cumplir los plazos y al estreno. "Era muy complicado, las obras son así", ha explicado.

Ha recordado también que el "impulso final" del Teatro fue cuando sufrió un ataque al corazón "y me doy cuenta de que nos morimos, de que hay que hacer cosas y que el dinero en el banco es un proceso intelectual maquiavélico que no servía para nada". "Un teatro tiene el disfrute de hacer lo que amas, y eso no tiene precio", ha subrayado.

"Tengo que vivir --la vida--, lo que no quiero es vivir muerto y vivir para mí es esto, los problemas de todos los días, las satisfacciones que también llegan...", ha detallado, ironizando con que "todos los que están aquí estamos chalados, porque apuestas una cantidad ingente de dinero por un aplauso y, en realidad, eso es lo que más te llena".

Antonio Banderas ha ofrecido este martes un coloquio posterior a la función de 'A Chorus Line', en la que han asistido más de 600 personas entre periodistas, familiares y alumnos de la Esaem y ha explicado que aún, hasta el día del estreno, "estamos en periodo de ensayos", por lo que "quedan cosas por ajustar".

Ha incidido, además, que el trabajo es "intenso", explicando que 'A Chorus line' "es una obra que parece simple ante los ojos del espectador pero es un artefacto increíblemente complicado". No obstante, ha valorado que, en líneas generales, "nos sentimos satisfechos hasta ahora del trabajo realizado".

ENTRADAS PRÁCTICAMENTE AGOTADAS

A dos días del estreno este próximo viernes, de las aproximadamente 41.500 entradas de 'A Chorus Line' a la venta, correspondientes a las funciones del 16 de noviembre hasta el 19 de enero de 2020, casi 40.000 están ya vendidas. En este sentido, Banderas ha reconocido que no se esperaban esta respuesta: "Teníamos esperanza de que el público reaccionara bien, porque se trataba, no solo de un espectáculo, sino de un teatro nuevo para la ciudad".

"Vender 15.000 entradas en 19 horas como pasó no me lo creía", ha reconocido, valorando que "estamos prácticamente con el papel vendido antes de empezar; eso ha sido una sorpresa extraordinaria. Es una inyección de moral para la compañía y todo el proyecto en general".

Es más, ha incidido en que la respuesta que ha dado Málaga "ha sido muy contundente", por ello, en ese sentido, ha dado las gracias y ha añadido que no quieren defraudar esas expectativas "y vamos a estar luchando con eso".

Durante el coloquio tanto Banderas como el resto del elenco han detallado algunas de las anécdotas. En concreto, Antonio Banderas ha recordado que se ha pedido 27 días de ensayo porque se ha estado viajando a los Estados Unidos: "No he dormido en probablemente dos meses", ha afirmado, asegurando, además, que "hace tres días me caí en un lateral porque peté. Llegué al límite de la resistencia humana".

Además, ha lamentado el no haber podido formar parte continuamente de todo el proceso de creación, pero "ahora me siento integrado, a gusto", reconociendo que "las cosas pasan por alguna razón".

De cara al futuro, Banderas ha abogado por "ir paso a paso, conscientes de que, primero, tenemos que hacer Málaga y luego tres plazas fundamentales en España", como son Bilbao, Barcelona y Madrid. Después, ha incidido, se verá la posibilidad del salto a América: "Las conversaciones se han iniciado con el teatro público, que fue donde abrió 'A Chorus Line' en 1975'". Al respecto, ha afirmado que le "encantaría" que eso ocurriera porque "podríamos hacer que la obra se representara en español".

"Nueva York --ha proseguido-- sería plantar una bandera enorme en un lugar maravilloso". Es más, ha dicho que "me encantaría por ellos --el elenco--, por verlos en ese espacio, porque estoy seguro de que íbamos a tener, yo muy mala suerte, ellos muy buena suerte, porque alguno se pueden quedar allí".

Sobre 'A Chorus line', ha vuelto a defender que tenía que ser el espectáculo con el que abriera el Teatro del Soho. También ha explicado que han querido respetar el musical "como un clásico, porque lo es".

De igual modo, ha reconocido que su personaje, Zach, es con quien se identifica actualmente: "Alguna de las virtudes y defectos --del personaje-- yo lo he vivido", ha afirmado, recordando su discurso cuando recibió el Goya de Honor, cuando aludió a lo que se había perdido del crecimiento de su hija por estar trabajando.

Ha valorado, por otro lado, que el teatro "es un arte efímero que nunca la tecnología lo tumbará" y ha hecho hincapié en la música en directo con orquesta con la que cuenta 'A Chorus line'. En este sentido, Arturo Díez Boscovich ha afirmado que "lo hemos sudado" porque "no es fácil".

INAUGURACIÓN

Por último, Banderas también ha repasado la trayectoria vivida en diferentes etapas hasta llegar a esta inauguración de este teatro, reconociendo que "todo pasa por una razón". "Yo no tengo ningún reproche, arrepentimiento y no tengo nada contra nadie", ha dejado claro, porque "estamos aquí y todo tenía que ser así".

Ha explicado que para este proyecto ha seguido "un modelo muy americano", eso sí, ha dejado claro que "no estoy en contra del dinero público, hay gente que lo necesita y tienen que tenerlo; yo tengo unas circunstancias muy especiales, que puedo utilizarlo para llevar a cabo el proyecto, pero no todo el mundo puede hacer eso".

El próximo viernes se inaugurará el espacio escénico, donde está prevista la asistencia, entre otros, del director de cine Pedro Almodóvar, que no será el único que acudirá a la puesta de largo del proyecto más personal de Antonio Banderas, al que ha dirigido en su última película 'Dolor y gloria', ya que, además, está prevista la asistencia del productor y hermano del cineasta manchego, Agustín Almodóvar, y las actrices Rossy de Palma, Bibi Andersen y Loles León.

Paula Echevarría, Miguel Torres, Fran Perea, Julieta Serrano, Pepón Nieto, Paloma Cuevas, Miguel Ríos, Jaime Ordoñez, Manolo Sarria, Miguel Poveda, Santiago Segura, Fernando Tejero y Rosana Zanetti, serán también partícipes de esta inauguración, a la que también acudirán India Martín, Estrella Morente, Javier Conde, Pasión Vega y Nuria Fergó, entre otros.

El Teatro del Soho Caixabank alzará el telón con el musical 'A Chorus Line', un 'revival' de la producción original de Broadway a cargo de la legendaria Baayork Lee. Coreógrafa y directora, Lee interpretó a uno de los personajes de la producción original, Connie Wong, inspirado en ella misma, y lleva dirigidas más de 35 producciones internacionales del musical.

Antonio Banderas, promotor, impulsor y creador del Teatro del Soho CaixaBank, proyecto que dirige Lluis Pasqual, codirige este espectáculo que cuenta con 26 intérpretes en escena y una orquesta en directo, bajo la dirección musical de Arturo Díez Boscovich.