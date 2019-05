Anni B Sweet: "He luchado mucho contra mi timidez"

Javier Herrero.

La cantautora española Anni B Sweet está de estreno, no de un disco simplemente, sino de un universo entero en el que piensa quedarse a vivir por un tiempo, el de la música en castellano, al que ha saltado tras deshacerse de sus autolimitaciones, como reflejan sus nuevas canciones.

"Todas tienen que ver con el proceso musical y con el personal que he vivido. Soy muy tímida y a veces me canso de esconderme y no decir cómo soy realmente. He luchado mucho contra ello y estoy ganando. Ahora puedo decir que me siento mejor conmigo misma que hace años", reconoce en una conversación con Efe.

De todo ello, Ana López (Málaga, 1987) deja constancia en letras que ensalzan el coraje, que hablan de sumergirse en la vida y de dejar atrás aquello que te hace daño.

"Me he expuesto un montón. Hay días que soy muy clara y otros en los que me oculto más. A última hora pensé darle una vuelta a los textos, pero al final se quedaron como nacieron, porque siempre he tenido por bandera la sinceridad y el objetivo de este disco era abrirme por completo", subraya.

El resultado a años de búsqueda y libretas aparcadas y retomadas en busca de su propia sonoridad en castellano, después de tres discos en inglés, se titula "Universo por estrenar" (Subterfuge) y conjuga influencias de los años 60 y 70 con técnicas contemporáneas de la mano del productor James Bagshaw, líder de Temples.

"Me he dejado llevar por completo hasta poder sentirme desinhibida y ha salido lo que soy yo, por eso hay canciones diferentes en estructura y paisajes muy distintos, incluso con gritos que parecen animales", explica ante un cambio que se hace evidente desde el primer corte, "Hormigas", de toque sureño.

No es una ruptura completa con el pasado. Aunque aquí predomine "el grano o la distorsión, la calidez que da lo analógico" frente al sonido más limpio y ochentero del previo "Chasing Ilussions" (2015), queda mucho de la Anni B Sweet "juguetona" en cortes bailables como "¿Qué hago aquí?".

"La hice con la guitarra eléctrica, buscando una atmósfera que pareciese extraterrestre, como que venía del espacio", explica la artista ante un tema que, en su opinión, también tiene algo que no había estado presente nunca antes en su música: un sintetizador "muy español, muy andaluz", que le recuerda a Triana.

Temas como "Juramento", "Un astronauta" y especialmente "Buen viaje", que reflexionan sobre la evolución y la despedida de las viejas costumbres, tienen un referente muy importante en libros como "La puerta de los tres cerrojos" de Sonia Fernández Vidal, en el que se explica de manera sencilla la física cuántica.

Por hallazgos así, López no duda cuando dice que este "Universo por estrenar" es también un universo "infinito, con mucho por explorar, en los sonidos y en lo personal". "De momento me voy a quedar en él", asegura tras encontrar agua en territorios desconocidos.

Anni B Sweet será una de las protagonistas de las Fiestas de San Isidro, con un concierto en la Plaza Mayor de Madrid este martes, al que seguirá otro en el Gran Café de León este miércoles y un tercero muy especial el jueves en el Museo Picasso de Málaga, su ciudad natal.