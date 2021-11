Anne Weber y su epopeya sobre Anne Beaumanoir: "es una mujer única"

Carmen Naranjo

Anne Beaumanoir, de 98 años, se unió a la Resistencia francesa a los 19 y desobedeció sus normas para salvar a dos judíos, estuvo en la guerra de Argelia, cursó neurofisiología y formó parte del Gobierno argelino, una vida que la autora Anne Weber ha escrito en forma de epopeya ante "una mujer única por su valor".

Una epopeya, un poema extenso que narra las hazañas de un héroe o un hecho grandioso, fue el género escogido por la alemana Anne Weber (Offenchach, 1964) para contar la vida de esta francesa en la novela "Annette, una epopeya" publicada por AdN, a pesar de que en el texto no aparece el término "heroína" para referirse a ella.

Una mujer por la que quedó fascinada al conocerla por casualidad en una conferencia hace unos años, explica en una entrevista con Efe.

"No quería una novela típica sobre su vida porque no tenía ganas de embellecer, de inventar diálogos o poner en su boca palabras que no había pronunciado y me acordé de una antigua forma literaria, la epopeya de héroes, que me permitía apropiarme de forma narrativa de su vida sin ficción, pero con ritmo", indica.

Y con un género tan poco practicado en la actualidad logró hacerse con el Premio Alemán del Libro 2020, país en el que ha vendido más de 100.000 ejemplares de este título en alemán, que ha sido traducido a doce idiomas.

Beaumanoir fue una mujer que se unió a los 19 años a la Resistencia francesa y a los 19 y unos meses desobedeció las normas del movimiento cuando decidió salvar la vida de dos judíos.

Después vinieron la carrera de neurofisiología, el matrimonio, los hijos... La guerra había terminado y parecía que su vida se reconducía por caminos más convencionales, pero unos años más tarde estalló la guerra de Argelia, que ofreció a Annette la oportunidad de opon er una nueva forma de resistencia en nombre del Frente de Liberación Nacional (FLN), razón por la cual fue condenada a diez años de prisión.

Tras una azarosa huida llegó primero a Túnez y después a Argelia, donde formó parte del primer Gobierno independiente bajo las órdenes de Ben Bella, hasta que un golpe de Estado la obligó de nuevo a huir.

El encuentro de Weber con Beaumanoir fue algo casual: "Me invitaron a un festival de cine en el sur de Francia y había un debate sobre fascismo. En un momento determinado, se levantó una mujer muy mayor de entre el público y dijo: 'Yo he estado en la Resistencia francesa'".

"Me quedé fascinada. Fue una especie de flechazo", recuerda la autora, que comenzó a entrevistar a Beaumanoir y a estudiar su vida a través de su autobiografía y documentos de la época para escribir su libro.

Beaumanoir, que obtuvo el reconocimiento de Justo entre las Naciones por parte de las autoridades de Israel, fue una mujer que hizo "resistencia" contra la Resistencia cuando desobedeció las normas para salvar a dos judíos: "era una época en la que la Resistencia comunista tenía normas rígidas para proteger a los miembros de la organización, pero a ella le parecía que, en ocasiones, había cosas más importantes por encima de las reglas", señala Weber.

"Rechazaba la obediencia ciega", sostiene la autora, quien asegura que Beaumanoir sigue muy comprometida e interesada en los hechos que ocurren en la actualidad.

"Sigue muy de cerca la evolución de los acontecimientos en Argelia y mantiene una actitud muy crítica con el presidente francés, Emmanuel Macron", asegura.

Y, a pesar de las decepciones que ha sufrido a lo largo de su vida por la política, "sigue con la misma fuerza y motivación", indica la escritora alemana, quien considera que es una mujer única "por su valor y por no perder nunca la esperanza".