"Animales sin collar": feminismo, Ibsen y la nueva política

Magdalena Tsanis

Feminismo, Ibsen y la nueva política que acabó con el bipartidismo en la España de 2015 confluyen en "Animales sin collar", la ópera prima del gaditano Jota Linares que llega este viernes a los cines, protagonizada por la doble ganadora del Goya Natalia de Molina y Daniel Grao.

A medio camino entre el thriller y el melodrama, el director demuestra en ella la vigencia de un texto del siglo XIX como es "Casa de muñecas" de Henrik Ibsen para contar "una historia sobre una mujer que aprende a ser libre y fuerte".

"Es una obra que me acompaña desde siempre, la leí en el instituto y me marcó cómo trataba a la mujer y reivindicaba su poder", ha señalado a Efe Linares, apadrinado en su debut por Beatriz Bodegas, la productora de "Tarde para la ira" (2016).

Una imagen de una señora de 80 años abrazando con esperanza a una desconocida niña de 15 en el momento en que empezaban a publicarse datos de los primeros sondeos de las autonómicas de 2015, disparó la imaginación del cineasta.

"Me vino a la mente esa Nora inmortal de Ibsen, esa mujer que no sabe que no es libre, y decidí unir los dos conceptos", ha explicado.

Una Natalia de Molina influida por esa Nora, pero también por la Sophia Loren de "Una jornada particular" (1977) o la Marilyn Monroe de "Vidas rebeldes" (1961), asume el protagonismo de un filme ambientado en una casa aislada en medio de un paisaje desértico andaluz.

"Sigue habiendo muchas Noras que necesitan despertar", asegura la actriz, fascinada porque su personaje es "una mujer que vive bien, es joven, mona, tiene una vida aparentemente perfecta, pero a raíz de un suceso extremo se da cuenta de que no es libre".

La trama de "Animales sin collar" transcurre durante un fin de semana en el que Abel (Daniel Grao) y su mujer Nora se preparan para el asalto al poder del primero, un político de la nueva hornada que hace de la honestidad su bandera, pero que se ve amenazado por un turbio episodio íntimo de su pasado.

Director y protagonista coinciden en que la realidad ha superado la ficción, tanto en lo que se refiere al panorama político como a las reivindicaciones feministas.

"Ahora la película parece aún más vigente", dice Linares. "Cuando la estaba escribiendo, el referente para el personaje de Abel era el Ralph Fiennes de 'El paciente inglés', un tipo guapo y misterioso, y luego llegaron de repente todos estos políticos sacados de Zara Man".

Grao subraya que el filme pone el acento en lo humano, no en lo ideológico y dice que, personalmente, no cree en las revoluciones políticas.

"Creo en lo que llamo la re-evolución poética, que suena muy místico pero tiene que ver con el nivel de conciencia de cada uno; no es lo mismo poner la papeleta aquí o ahí, pero creo que el gran cambio es individual y tiene que ver con la conciencia de cada uno", afirma.

"Incluso este político -añade en referencia a su personaje- que es honesto y quiere hacer las cosas bien, en su vida no lo tiene todo a la luz. Hay que revisarse, porque sino luego salen Trumps, y si salen Trumps es porque es un reflejo de la oscuridad de cada uno. Nunca somos machistas ni somos racistas, pero salen Trumps", reflexiona.

En cuanto al movimiento feminista, el también protagonista de la serie "Gigantes" se declara partidario de superar los clichés.

"Si le llamáramos ying y yang en vez de masculino y femenino quizás podríamos entender que es una misma energía que nos comprende a todos, pero cuando lo reduces a un género y a lo que tienes entre las piernas, mal", defiende.

Natalia de Molina, que este año ha sido invitada a incorporarse a la Academia de Hollywood, vive un año intenso en lo profesional con el estreno también de "Quién te cantará" de Carlos Vermut y el rodaje de "Elisa y Marcela", de Isabel Coixet.

Por el momento, tiene claro su compromiso con el cine español. "Quiero seguir haciendo cosas con jóvenes realizadores que están luchando por hacerse un hueco, pertenezco a una generación que tiene que contar muchas cosas y me gusta participar en ello", dice.

En cuanto a Jota Linares, con su ópera prima a punto de asaltar las pantallas, ya está inmerso en el rodaje de su próximo largometraje, una adaptación de su propia obra de teatro, "¿A quién te llevarías a una isla desierta?", que producirá Netflix junto a Canica Films (Beatriz Bodegas) y que protagonizarán María Pedraza, Jaime Lorente y Pol Monem.