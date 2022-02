Animac homenajeará a Miguel Gallardo y le distinguirá con un premio póstumo

Animac 2022, la Muestra Internacional de Cine de Animación de Cataluña, rendirá homenaje al dibujante Miguel Gallardo, fallecido ayer y que este año iba a recibir el Premio Trayectoria del certamen, que tendrá lugar de forma presencial del 3 al 6 de marzo.

Según ha informado la organización, la muestra le rendirá homenaje por su trayectoria profesional y le premiará a título póstumo.

Junto al Museo de Arte Jaume Morera de Lleida, se le dedicará una exposición con una parte representativa de la colección de originales y reproducciones que el artista donó en 2020 al Ayuntamiento de Lleida, con destino al fondo del museo.

Tras conocerse su fallecimiento anoche a los 66 años, desde Animac han querido agradecer la "proximidad y estima" que siempre tuvo Gallardo con el certamen.

Cuando en noviembre pasado se hizo pública la concesión del premio, Gallardo dijo: "Gracias por este honor, me siento un privilegiado por poder hacer lo que más me gusta, privilegiado de que Animac me conceda el Premio Trayectoria 2022 y que esto sea en Lleida, para mí, tiene un valor añadido y muy emotivo". EFE

