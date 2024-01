Anhelos, nervios y agradecimientos en nominados que se preparan para los Goya

Seis actores, cinco de ellos de manera presencial y una de forma telemática, nominados a los premios Goya, han mostrado sus retos y sus deseos en una charla ante más de 200 personas que se enmarca en la próxima gala de la entrega de los reconocimientos, que se celebra el próximo 10 de febrero en Valladolid.

Nominados conocidos y noveles se han dado cita en el auditorio de la Fundación Fundos de la capital vallisoletana, donde han explicado en declaraciones previas ante los periodistas lo que han supuesto para ellos el ser aspirantes a los principales galardones del cine español.

El actor Manolo Solo ha destacado el "esfuerzo" que ha supuesto interpretar a su personaje en 'Cerrar los ojos' y ha valorado que trabajar con el realizador Víctor Erice, autor de 'El espíritu de la colmena" o 'El Sur', supone "un antes y un después" en su carrera.

"He sido secundario toda mi vida y que, de repente, un mito de nuestra cinematografía me dé la oportunidad de hacer un personaje con tanto peso me parece un absoluto privilegio y una suerte inmensa", ha reconocido.

Malena Alterio, protagonista de 'Que nadie duerma', basada en la novela homónima de Juan José Millás, ha defendido que su personaje Lucía "no es la mala de la película, sino un personaje muy humano" que "evoluciona", que pasa de ser una chica a la que la vida le da golpes pero que "tira para adelante".

Un personaje que "han construido entre todos" ya que en un primer momento no tenía un guion sobre el que trabajar, sino que contaba como la novela como punto de partida.

David Verdaguer, protagonistas de 'Saben aquell', biografía del cómico Eugenio, ha calificado la cinta como "una tragedia con chistes" y como "una historia de amor muy bonita y muy triste", que ha preparado su papel las actuaciones del humorista en "viendo YouTube Premium" y siguiendo una recomendación de su director, David Trueba: "que pillara su esencia".

Junto a él, su compañera de reparto Carolina Yuste ha evaluado que esta cinta aúna "el amor y el humor" con "la dureza, la tristeza y reivindicación de todas las mujeres invisibilizadas a la sombra de grandes figuras".

Enric Auquer, nominado por 'El maestro que prometió el mar', que dirige Patricia Font y que cuenta la historia del profesor represaliado por el franquismo Antoni Benaiges, ha destacado que es una película que "habla de la memoria" y que hace un alegato a favor de los maestros republicanos.

Los cinco intérpretes, más la actriz Laia Costa, nominada por 'Un amor' de la directora Isabel Coixet que ha participado 'online', han charlado sobre el cine, sus personajes y los premios Goya ante más de 200 personas que se han dado cita en la Sala Fundos de Valladolid.