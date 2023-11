Ángeles Cruz "conecta" a través de la vida y la muerte en 'Valentina o la serenidad'

'Valentina o la serenidad' es el título de la película con la que la realizadora mexicana Ángeles Cruz opta al Colón de Oro en el 49 Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, una historia que busca "conectar" a través de "lo único que seguro tenemos todos, la vida y la muerte".

El que es el segundo largometraje en la carrera de Cruz cuenta la historia, según ha explicado a EFE, de Valentina, "una niña de 7 años que ha perdido a su padre y se encuentra en este recorrido de atravesar el duelo y acomodar la ausencia".

Rodada en Villa Guadalupe Victoria, en el Estado de Oaxaca en el sur de México, la comunidad de la que es originaria la directora, tiene su germen en la pandemia que padeció el mundo en el año 2020; en ella encontró uno de los factores que le impulsó a querer tratar esta temática del duelo: "Valentina nace del miedo a perder a alguien más por culpa de la pandemia".

La cinta ha tenido su estreno europeo en Huelva y la respuesta que ha tenido por parte del público ha sido para ella "muy emocionante" porque "han conectado de una manera tan sensible y tan bonita que a mí me ha sorprendido y me ha sacado las lágrimas".

"Cuando eres realizadora y ves que el público está metido en tu película, está siguiendo a tu protagonista y la historia es muy emocionante, me ha conmovido mucho la manera en que conecté al público", ha dicho.

Esta reacción cumple con su objetivo, que era "conectar", porque considera que "todas las personas estamos atravesadas; algo tenemos todos seguro, la vida y la muerte, y yo creo que las pérdidas que vamos acumulando a través de nuestra existencia nos dejan siempre cicatrices, nos pegan".

"Lo que buscaba era hacer sentir que no somos la únicas personas que hemos podido padecer una pérdida, que podemos salir adelante y que estamos acompañadas", ha explicado.

Cruz se ha mostrado encantada de poder haber traído esta película al Festival de Huelva porque "en él nos sentimos como en casa, es muy cercano".

Junto a Myriam Bravo encabezan el elenco del largometraje Danae Ahuja Aparicio y Alexander Gadiel Mendoza.