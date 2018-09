Ángel Bados: "Uno trabaja por amor al arte, sin esperar premios"

Carmen Sigüenza

El escultor navarro Ángel Bados, que hoy ha sido galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2018, asegura a Efe que no sabe muy bien lo que significa este galardón. "Uno trabaja por amor al arte y esa tarea no tiene límites, no se espera una recompensa", dice.

Pero aunque el artista asegura que no se trabaja a la espera de ninguna recompensa, sí que asume que esto es algo contradictorio y lo argumenta: "la tensión que se genera en el trabajo muchas veces se escapa a aquello que quieres alcanzar y es el otro, el que tiene que verificar fuera de ti lo que ha sucedido".

Así, Ángel Bados Ipaguirre (1945) escultor, teórico y pedagogo navarro, afincado en Bilbao donde ha estado muy ligado a la Facultad de Bellas Artes y donde es una figura esencial para varias generaciones de artistas, explica que quiere seguir "trabajando con calma".

"Los premios abundan mucho hoy y eso es consecuencia de que se han perdido los grandes significantes que son los que regulaban antes. Hoy es muy difícil ser héroe y es el orden simbólico el que necesita de los premios aquí y allá, así es que lo admito, una vez asumida la contradicción", argumenta este escultor de dilatada trayectoria artística.

Bados, en cuyo trabajo se integra el arte conceptual, con el minimalismo o el arte povera, para explicar la dosis de "injusticia" o aleatoriedad que conllevan los premios, se pregunta qué hubiera sucedido si hubiera dado el premio otro jurado, el que hubiera estado antes del cambio político.

"Los premios tienen algo de injusto y hay que admitirlo y en estos momentos me acuerdo de las personas cercanas que ya no están y se lo hubieran merecido", subraya.

Para el escultor y pedagogo una de las mayores recompensas a su trabajo está en la enseñanza, "la que le dan los alumnos y el trabajo bien hecho".

Al escultor siempre se le ha ligado a la figura de Oteiza, de quien dice que no ha tenido sensación de peso o carga. "Soy otenziano de espíritu", ha comentado.

Bados está preparando una nueva exposición, aun sin fecha, para la galería madrileña Moises Pérez Albéniz.