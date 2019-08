Andrés Romero reaparecerá el domingo en la goyesca de Ronda

El rejoneador Andrés Romero reaparecerá en los ruedos este próximo domingo 1 de septiembre en la corrida goyesca de rejones de Ronda tras el importante percance que sufrió el pasado 17 de agosto en El Puerto de Santa María (Cádiz) y en el que se produjo una fractura de clavícula y otra pequeña de pelvis.

El jinete onubense ha tomado esta decisión que ya venía madurando desde hace días tras probarse esta mañana y torear vacas en el campo, ha informado hoy su equipo.

Su intención ha sido, incluso, poder volver a torear en el compromiso que le aguardaba mañana en Zalamea la Real, pero los doctores le han aconsejado que apure todo el tiempo de inactividad posible para evitar riesgo de recaídas.

Lo he intentando con todas mis fuerzas, pero los médicos, que ya creen que fuerzo demasiado para estar en Ronda y que, incluso, me tendrán que infiltrar, me piden que agote todas las horas posible de descanso antes de volver a torear, ha explicado el torero de Escacena del Campo.

Por más que las lesiones que le produjo la caída que sufrió con su caballo Caimán cuando comenzaba a torear en banderillas a su primer toro de esa noche en El Puerto casi le descartaban para lo que resta de temporada, Andrés Romero se sometió desde el primer día de su recuperación a un tratamiento de fisioterapia denominado Tecarterapia.

La Tecarterapia consiste en la estimulación de los mecanismos naturales de autoreparación del cuerpo favoreciendo los intercambios intra y extra celulares y la verdad es que las sensaciones han sido buenas casi por día, lo que me ha permitido creer que sí iba a poder a reaperecer, ha confesado el rejoneador.

La de este próximo domingo, pues, será la tercera corrida goyesca de rejones en Ronda para Andrés Romero, en esta ocasión, compartiendo cartel con Rui Fernandes y Diego Ventura ante toros de Benítez Cubero. Las dos citas anteriores en la Maestranza rondeña las salvó con sendas salidas a hombros por la Puerta Grande.