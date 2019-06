Andorra acoge "Rebel", el homenaje de Cirque du Soleil a los ídolos musicales

El Parc Central de Andorra la Vella acogerá desde mañana y hasta el próximo 28 de julio "Rebel", un espectáculo del Cirque du Soleil que homenajea a los grandes artistas masculinos que han cantado al amor.

Tras el éxito el pasado año de la representación de "Diva", que recordaba a los iconos femeninos de la música de los últimos años, Cirque du Soleil estrena en exclusiva el 29 de junio en Andorra su nuevo espectáculo "Rebel, dedicado a los éxitos de ídolos del rock y de la música en general, como Jimi Hendrix o Charles Aznavour.

La trama del espectáculo presenta a un joven apasionado e impulsivo que vive intensamente sus historias de amor, y en una atmósfera marcadamente urbana, el protagonista vivirá una noche muy larga y llena de encuentros inesperados.

El espectáculo se estructura mediante un formato innovador en el que, además de ofrecer números repletos de acrobacias, también destaca por su contenido emocional, al reunir las canciones más emblemáticas de folk, blues y rock dedicadas al amor.

La creadora de las actuaciones acrobáticas de "Rebel", Edesia Moreno Barata, ha ideado diez números que combinan figuras sorprendentes con danzas que transmiten los distintos tipos de amor -tierno, loco o platónico-, a través de la música.

El espectáculo cuenta además con un número nuevo no visto hasta ahora en el Cirque du Soleil denominado 'The Globe of death".

Para esta edición, las gradas están distribuidas en forma de abanico, permitiendo una mejor visibilidad para todo el público, tanto desde los asientos centrales como los laterales.

Cirque du Soleil ofrecerá un total de 22 representaciones de "Rebel" durante los cinco fines de semana comprendidos del 29 de junio al 28 de julio.

A partir de las 22 horas, en el aparcamiento del Parque Central de Andorra la Vella se reunirán unas 5.000 personas en cada función, 3.000 de ellas sentadas y 2.000 de pie.

La colaboración de Andorra con el Cirque du Soleil empezó en 2013 con la saga Scalada, una serie de espectáculos que hasta 2017 descubrieron los diferentes aspectos destacables de Andorra, como el esquí, la naturaleza y las leyendas del Principado, entre otros.

Durante los últimos seis años la asistencia del público siempre se ha mantenido por encima del 90 %, y ha supuesto para el país de los Pirineos una gran afluencia de turistas procedentes principalmente de España y Francia. EFE.