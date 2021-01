ANDALUCÍA.-Sevilla.- El Teatro Central ofrece el estreno absoluto de 'Triptych', pieza de 'Peeping Tom' y Gabriela Carrizo

El Teatro Central presenta los días 28, 29 y 30 de enero, en la sala A, el estreno absoluto de la pieza 'Triptych, The missing door, The lost room and The hidden floor', de la compañía belga 'Peeping Tom'.

Se trata de tres coreografías de Gabriela Carrizo y Franck Chartier, --creadas entre 2013 y 2017 para Nederlands Dans Theatre-- que el teatro de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales ofrece en un único espectáculo, según ha informado en un comunicado la Junta.

'Triptych' es una trilogía sobre el tiempo, la memoria y los augurios donde los personajes "están buscándose y alejándose continuamente". Pieza coproducida por grandes teatros europeos y respaldada por las autoridades belgas.

La representación del viernes 29 comenzará a las 15,00 horas. 'Triptych, The missing door, The lost room and The hidden floor' es una trilogía de personajes ciegos que representan su propia ficción en torno a las ilusiones, las utopías y los amores perdidos.

Los personajes, perdidos en el espacio y en el tiempo, están alejándose y buscándose entre ellos sin parar: intentan encontrar un camino mientras reviven sus recuerdos.

PLATÓS DE CINE

La Junta ha destacado que la escenografía es de cine: tres platós sucesivos, un triple 'huis-clos' (puerta cerrada) donde los personajes intentan crear una nueva versión de su ilusoria realidad.

Este aspecto fílmico se manifiesta también en un paisaje sonoro salpicado de efectos Foley: "un vidrio que cae, un portazo, un corazón latiendo, un metrónomo, los crujidos y chirridos de un barco". Gabriela Carrizo y Franck Chartier cambian los decorados fílmicos de una escena a otra para que las transiciones "se desplieguen como una fuerza dramática independiente".

'Triptych' es una versión reelaborada de tres piezas cortas que Peeping Tom creó para el Nederlands Dans Theatre. Gabriela Carrizo dirigió la primera parte, 'The Missing Door', mientras que Franck Chartier dirigió las dos entregas siguientes, 'The Lost Room' y 'The Hidden Floor'.

TEATROS EUROPEOS

'Triptych, The missing door, The lost room and The hidden floor' está coproducida por Opéra National de Paris, Opéra de Lille, Tanz Köln, Göteborg Dance and Theatre Festival, Théâtre National Wallonie--Bruxelles, de Singel Anvers, GREC Festival de Barcelona, Festival Aperto / Fondazione I Teatri (Reggio Emilia), Torinodanza Festival / Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale (Turin), Dampfzentrale Bern and Oriente Occidente Dance Festival (Rovereto).

Cuenta también con el respaldo del Tax Shelter del Gobierno Federal de Bélgica y Théâtre Royal Flamand de Bruselas (KVS) es su partenaire principal.

Gabriela Carrizo comenzó a bailar a los diez años, con 19 se trasladó a Europa, donde trabajó con Caroline Marcadé, Les ballets C de la B, La Tristeza Complice (1997), Something on Bach (1998), Koen Augustinians Portrait Intérieur (1994) y Needcompany Images of Affection (2001).

Franck Chartier comenzó a bailar con once años. Trabajó para Maurice Béjart entre 1986 y 1989. En 1994 se trasladó a Bruselas y bailó en la producción de Rosas Kinok (1994). En 2013 Chartier adaptó '32 rue Vandenbranden' para la Opera de Gothenburg como '33 rue Vandenbranden', año que también creó la coreografía para la opera 'Marouf, Savetier du Caire', de Jérôme Deschamps, en la Opéra Comique de Paris.

'Peeping Tom' fue fundada en 2000 por Gabriela Carrizo y Franck Chartier, quienes crearon su primera pieza en común en 1999, 'Caravana', cuya acción se desarrollaba en una casa móvil.

La principal marca de fábrica de 'Peeping Tom' es una estética hiperrealista, apoyada por una escenografía muy concreta donde "crea un universo inestable que desafía la lógica del tiempo y del espacio donde exploran un lenguaje extremo de la escena y del movimiento con la condición humana como fuente de inspiración". Por medio de técnicas de montaje cinematográfico llegan a ampliar los límites de un relato que resulta imposible identificar.

El equipo de 'Peeping Tom' --artistas, coreógrafos, técnicos, diseñadores y otros colaboradores-- está compuesto por personas de 16 nacionalidades diferentes.

El artista de más edad de 'Peeping Tom' tiene 82 años y el más joven 20. Más de 1.500 figurantes de todo el mundo han intervenido en alguna representación de 'Peeping Tom'. En 2015 la compañía ganó el prestigioso Olivier Award en Londres por '32 rue Vandenbranden'.