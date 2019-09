Andalucía registró 1.447 rodajes en 2018, con un impacto de 130 millones

Andalucía registró durante 2018 un total de 1.447 rodajes, lo que supone un incremento del 2,92 % respecto al año anterior, y que tuvieron una repercusión en la economía andaluza de más de 130 millones de euros y 23.588 empleos.

Así se recoge en la Memoria de actividad y rodajes 2018 de Andalucía Film Commission (AFC), que ha sido presentada este lunes por su presidente, Carlos Rosado, y su directora, Piluca Querol, en un acto al que han asistido el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y el director general de RTVA, Juande Mellado.

Entre la Andalucía Film Commission y la Red de Ciudades de Cine se han atendido, entre otros, 523 programas de televisión, 224 reportajes fotográficos, 211 anuncios publicitarios, 97 documentales, 88 cortometrajes, 48 largometrajes y 47 series de televisión.

Entre los largometrajes internacionales destacan "The Rythm Section", "Wonder Woman" o "Terminator", junto a series como "The Crown", "Juego de Tronos" o "Motherfatherson", protagonizada por Richard Gere.

En cuanto a proyectos nacionales han elegido localizaciones andaluzas "La trinchera infinita", que compite en unos días en el Festival de Cine de San Sebastián -donde también se presenta "Adiós", rodada en Sevilla ya en el 2019- o "Intemperie", "Tu hijo", "La primera cita" y "Los Japón", mientras dentro de las series destaca "La Peste".

Estos datos están teniendo continuidad en el 2019 con los rodajes que se están llevando a cabo actualmente, como "El verano que vivimos", "La templanza", la nueva temporada de "The Crown" y las series "Malaka" y "Toy Boy".