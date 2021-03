ANDALUCÍA.-Málaga.- La novela negra y el activismo social centran los encuentros en el Centro Cultural La Malagueta de la semana

La novela negra y el activismo social serán las próximas actividades programadas en el Centro Cultural La Malagueta, dependiente de la Diputación de Málaga. Así, el escritor Lorenzo Silva y la artista y agitadora cultural Mijo Miquel serán los invitados a los ciclos 'Somos Noir' y 'Emociones'.

En cuanto a la segunda cita del ciclo 'Somos Noir', dedicado al género negro, será este lunes 22 a las 17.00 horas con el escritor Lorenzo Silva y la periodista Marta Robles con motivo del último libro de Silva, titulado 'El mal de Corcira' (ed. Destino), han informado desde la institución provincial en un comunicado.

Robles hablará con Silva sobre su relación con la novela policíaca a partir de su última obra. En el transcurso de la conversación, revisarán la trayectoria dentro del género negro y analizarán la evolución de sus personajes más populares, Bevilacqua y Chamorro. Pero también repasarán sus influencias y desvelarán las anécdotas de su carrera literaria.

Además, dentro de esta agenda el centro cultural inicia la segunda temporada del ciclo 'Emociones' coordinado por el filósofo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Javier Moscoso que trae como invitada a la valenciana Mijo Miquel, miembro activo y motor de la plataforma de colaboración por barrios: entrebarris.org.

Será el miércoles, 24 de marzo, a las 17.00 horas, con el título 'La Paradoja del confinamiento y el tejido de redes'. Tras una larga experiencia como agitadora, activista y artista en movimientos sociales de diverso cariz, Mijo Miquel intentará plantear las carencias que, en términos de articulación social, espacio urbano e incluso, tiempo personal, impiden al ser humano desarrollar los vínculos sobre los que se han ido tramando las sociedades y cómo, paradójicamente, se han intentado paliar desde una situación de aislamiento extremo: el confinamiento.

La información de ambos eventos, que se podrán seguir por streaming o de forma presencial --cumpliendo todas las normas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias--, se puede consultar a través de la web www.cclamalagueta.com y de los perfiles que el centro cultural tiene en Twitter, Facebook, Instagram y Youtube.

Asimismo, el jueves 24 se dará la cita mensual del Club de Lectura con el libro 'Arena' (ed. Tusquets), coordinado por María del Mar Peregrín y con la presencia del autor. Este encuentro no se emite por streaming, pero se puede acudir de forma presencial.

Playa, motocicletas, música, cómics y todo un verano por delante en el que el protagonista deberá decidir qué hacer con su vida. Así resume Peregrín el encuentro mensual con el grupo del club de lectura que, según la programación, se da cita una vez al mes, en este caso con la presencia del autor que debatirá con los asistentes las apreciaciones y análisis de lectura de su obra 'Arena'.

La exposición colectiva resultante de la convocatoria 'Smart Gallery-I Concurso de fotografía móvil: Extraños en la ciudad' se prorroga hasta el 31 de mayo. Asimismo, la exposición 'The Beatles vs The Rolling Stones', homenaje al fotógrafo Terry O'Neill, continua hasta la misma fecha con la posibilidad de concertar visitas guiadas (infolamalagueta@malaga.es).