ANDALUCÍA.-Málaga.- Junta apuesta por seguir trabajando para que el Museo de Málaga sea el "gran museo de referencia de Andalucía"

Navarro mantiene que la sala de exposiciones permanentes, que llevará el nombre de Eugenio Chicano, está "muy avanzada"

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha apostado por convertir al Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana, en el "gran museo de referencia de Andalucía" en obras de arte, para lo cual, ha admitido, hay que seguir trabajando.

Así, ha indicado a Europa Press, respecto al continente del museo, que "no hay otro igual" y ha lamentado que anteriores gobiernos del PSOE "no hayan sido capaces de valorarlo". "El contenido es muy importante pero no es lo mismo entrar a un edificio que parece un centro comercial que a un edificio tan agradable visualmente como el Palacio de la Aduana", ha considerado.

Navarro se ha referido a la "falta de apuesta, de cariño y mimo del gobierno socialista anterior a este y otros tantos proyectos por el simple hecho de ser malagueño". Así, ha destacado el trabajo que está haciendo el actual equipo del Gobierno andaluz: "Sí, le queda, pero tiene algo muy importante que no tienen otros y que no se ha sabido vender lo suficiente".

Respecto a la previsión de inaugurar este año la sala de exposiciones temporales de la pinacoteca, que llevará el nombre del pintor malagueño Eugenio Chicano, fallecido en 2019, Navarro ha indicado que está "muy avanzada" para ponerla en marcha.

La dependencia en la que se habilitará la sala permanente es un espacio de 560 metros que se encuentra en proceso de adecuación y en la que se invertirán unos 140.000 euros tanto en la iluminación como en la incorporación de paneles fijos y móviles.

Chicano tuvo un papel decisivo en la reivindicación de que el Palacio de la Aduana tuviera uso museístico, liderando el movimiento cívico que se conformó. Este malagueño, que fue el primer director de la Fundación Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, cuenta con obras expuestas de forma permanente en el MoMA de Nueva York, en el Reina Sofía de Madrid o en el British Museum de Londres.

Navarro también ha hecho hincapié en cómo se le ha dado este verano uso al patio de La Aduana con el programa Música en los Museos, donde se han celebrado conciertos muy reducidos para cumplir con las medidas contra el COVID-19: "Es un lujo tenerlo ahí. Quién iba a pensar que íbamos a tener un patio de un edificio como este para esos conciertos y otros actos".

La pinacoteca es la quinta más grande de España y cuenta con más de 15.000 piezas arqueológicas y más de 2.000 referencias de Bellas Artes.

MUSEO DE LOS DÓLMENES

Por último, Navarro, cuestionada sobre la finalización de las obras del museo de Los Dólmenes de Antequera (Málaga), ha señalado que se mantiene el plazo de finales de año para la conclusión de los trabajos.

Esta actuación, encaminada a reducir el impacto visual del edificio inacabado del museo siguiendo las recomendaciones del Consejo Internacional de los Monumentos y Sitios (ICOMOS), y previa a la declaración de los Dólmenes como Patrimonio Mundial, supone la transformación del edificio museístico preexistente.