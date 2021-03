ANDALUCÍA.-Málaga.- El humor y el flamenco centran las actividades de esta semana en el Centro Cultural La Malagueta

El humor y el flamenco serán los hilos conductores de las próximas actividades programadas en el Centro Cultural La Malagueta para esta semana, de la mano del humorista, creador y locutor radiofónico Juan Carlos Ortega y del guitarrista Eduardo Trassierra.

De esta forma, el centro cultural dependiente de la Diputación de Málaga, como han informado en un comunicado, estrena el próximo lunes 15 de marzo el nuevo ciclo 'Vida Pública' con Juan Carlos Ortega, encuentro que estará coordinado por el periodista y profesor Luis Alegre y que tendrá lugar a las 17.00 horas.

Asimismo, el martes 16 de marzo tendrá lugar la primera cita de esta temporada del ciclo 'Flamenco', a cargo en esta ocasión del guitarrista Eduardo Trassierra, que impartirá una conferencia acompañado de su guitarra; con la pianista, bailaora, escritora y productora de cine Beatriz Del Pozo como coordinadora del encuentro, también a las 17.00 horas.

La información de ambos eventos, que se podrán seguir por streaming o de forma presencial, se puede consultar a través de la web www.cclamalagueta.com y de los perfiles que el centro cultural tiene en Twitter, Facebook, Instagram y Youtube.

Por otra parte, tanto la exposición colectiva resultante de la convocatoria 'Smart Gallery - I Concurso de fotografía móvil: Extraños en la ciudad'; como la exposición 'The Beatles vs The Rolling Stones', continuarán hasta el próximo 31 de marzo, con la posibilidad de concertar, en este último caso, visitas guiadas a través de la dirección infolamalagueta@malaga.es.