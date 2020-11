ANDALUCÍA.-Málaga.- Dólmenes de Antequera coordina la edición en español de libro de Hoskin 'Tumbas, templos y sus orientaciones'

El Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera (Málaga) ha coordinado la edición en español por parte de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del libro de Michael Hoskin 'Tumbas, templos y sus orientaciones. Una nueva perspectiva sobre la Prehistoria del Mediterráneo'.

El libro, que supone la primera traducción al español del original en inglés publicado en 2001 y que ya se encuentra a la venta, recoge el Corpus Mensurarum, una lista con las orientaciones de 3.000 monumentos prehistóricos, entre tumbas colectivas y santuarios, del Mediterráneo central y occidental.

En este libro el autor presenta y analiza la medición de templos y tumbas comunitarias del Neolítico, Calcolítico y la Edad del Bronce, realizada durante 12 años de trabajo en la Península Ibérica el sur de Francia, las principales islas mediterráneas, desde Creta a las Islas Baleares, y el norte de África.

Los datos obtenidos muestran indiscutiblemente que la orientación de los monumentos constituyó una cuestión de importancia para sus constructores. Así, se constata cómo en la mayoría de las regiones, las construcciones se orientan hacia la salida del sol o, más generalmente, al sol en su salida o al ascenso en el cielo.

Sin embargo, también se observan otras tradiciones, como las características de la costa mediterránea de Francia, donde se orientan al ocaso; o el caso de un cementerio minocio en Creta, donde sus tumbas se disponen al orto lunar, mirando hacia una montaña en cuya cima había un santuario.

El trabajo de Hoskin, y especialmente la publicación de la obra que ahora se edita en español, está íntimamente vinculado al Conjunto Arqueológico de Dólmenes de Antequera. Su descubrimiento de las singulares orientaciones terrestres que presentan tanto el dolmen de Menga, que se dispone hacia la geoescultura de la Peña de los Enamorados, como del Tholos de El Romeral, hacia la sierra de El Torcal, ha sido fundamento científico para el reconocimiento del valor universal excepcional del Sitio de los Dólmenes de Antequera, reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco en el año 2016.

Michael Hoskin (1930) es el principal referente de los estudios arqueoastronómicos en la Prehistoria. Es miembro del Churchill College de Cambridge y previo a su jubilación ocupó el cargo de Jefe del Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Cambridge. Fundó la revista de Historia de la Astronomía (Journal for the History of Astromy), en 1970, así como su suplemento sobre Arqueoastronomía (Archeoastronomy).

Es autor de numerosas obras y artículos, así como el editor de la Historia General de Astronomía (The General History of Astronomy), la Historia Ilustrada de Cambridge de Astronomía (The Cambrige Ilustrated History of Astronomy) y el Compendio de la Historia de la Astronomía de Cambridge (The Cambrige Concise History of Astronomy).