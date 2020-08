ANDALUCÍA.-Jaén.- La UJA y la Junta acercarán la música, el cine, el teatro y la danza a escenarios patrimoniales de la provincia

La Universidad de Jaén y la Junta de Andalucía llevarán la música, el cine, el teatro y la danza a escenarios patrimoniales jiennenses como los yacimientos arqueológicos de Puente Tablas y Cástulo, el Archivo Histórico Provincial o el Museo Íbero gracias al programa 'Culturamanía. Cultura en escenarios patrimoniales únicos', previsto del 10 de septiembre al 2 de octubre.

El rector de la UJA, Juan Gómez, y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, han presentado este martes esta iniciativa conjunta. "Es una interesante propuesta cultural con la que reforzamos nuestro compromiso hacia la ciudadanía, al ofrecer un rico programa cultural que acoge once espectáculos de gran variedad y calidad de muy distinto contenido y formato, a través de los que los asistentes podrán disfrutar de teatro clásico, danza, flamenco, jazz o cine", ha valorado el primero.

Estos once espectáculos se realizarán en espacios patrimoniales únicos de la provincia de Jaén como son los yacimientos arqueológicos de Cástulo y Puente Tablas, o en lugares emblemáticos de la capital jiennense como el Museo Íbero y el claustro del antiguo convento de Santo Domingo.

Gómez ha explicado su elección ha estado determinada "no solo por la belleza de los espacios", sino también por su importancia en la historia de la provincia. "Por ello, hemos considerado importante promover su mejor conocimiento entre la ciudadanía. Es por esta razón por la que, antes de cada actuación, se hará una breve explicación sobre las características más relevantes de cada uno de los mismos", ha añadido.

De otro lado, el rector ha subrayado el compromiso de la Universidad por la cultura, asegurando que esta programación conjunta supone un refuerzo a las propuestas culturales ofertadas por las dos entidades y que en el caso de la UJA presentará el próximo día 1 de setiembre.

"Siempre es una buena noticia para la Universidad presentar cultura, pero lo es ahora de manera especial por los momentos tan difíciles desde el punto de vista sanitario que estamos viviendo desde hace ya varios meses, y que están afectando sobremanera a sectores como el de la cultura", ha señalado.

Al hilo, ha aseverado que el compromiso que la UJA mantiene hacia el sector cultural más cercano a la institución "ha llevado a buscar la participación de un gran número de artistas de la tierra, muchos de ellos de Jaén y la inmensa mayoría andaluces". "No nos podemos permitir que se pierda el talento de nuestra tierra, que se debilite aquello que nos hace únicos y que es uno de nuestros principales valores: nuestra Cultura", ha apostillado Gómez.

Igualmente, ha aclarado que tanto el programa de 'Culturamaní' como el propio que presentará la UJA el próximo 1 de septiembre "seguirán de manera escrupulosa las directrices sanitarias que estén vigentes en el momento. En este sentido, la obligatoriedad de las mascarillas, la disponibilidad de geles hidroalcohólicos o la desinfección de los espacios serán elementos fundamentales, como también lo serán el respeto del aforo permitido en cada uno de los espacios en los que se realizarán los espectáculos, que además serán todos al aire libre.

UN PILAR DE RIQUEZA

Por su parte, la Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico ha apuntado que el objetivo de este nuevo programa es "poder seguir disfrutando del talento andaluz, con espectáculos seguros y en espacios seguros, haciendo compatible el desarrollo cultural con los tiempos que nos han tocado vivir".

También ha resaltado la apuesta del Gobierno de Andalucía por la cultura y el patrimonio, al que se ha referido como tercer pilar de riqueza de Andalucía. "Sin contar con la cultura y el patrimonio es imposible salir de la crisis provocada por esta pandemia, por lo que hay que reactivar este sector con responsabilidad y respetando la normativa", ha dicho.

En concreto, sobre la iniciativa 'Culturamanía', ha puesto de relieve el "programa precioso" con el que cuenta y que "va a ser un éxito". Una oferta que, según ha agregado, se va a intentar "mantener y ampliar para que llegue a más rincones de la provincia".

LOS ESPECTÁCULOS

Los once espectáculos que componen 'Culturamanía' se celebrarán del 10 de septiembre al 2 de octubre. El yacimiento arqueológico de Puente Tablas, en Jaén, acogerá los tres primeros, todos a las 20,30 horas. El día 10 de septiembre, concierto 'Gen' del Trío Vandalia; el día 11, teatro clásico de la mano de La Función Teatro, de la Universidad de Granada, que interpretará 'María Pacheco. La voz en el exilio', y el día 12 danza con la compañía Beyond the dance con 'Ponte tus zapatos'.

Los tres siguientes espectáculos, también a las 20,30 horas, se desarrollarán en el yacimiento linarense de Cástulo. El día 17 habrá flamenco con Ángeles Toledano al cante; el día 18, música antigua con el espectáculo 'Magallanes-El Cano. Primera vuelta al mundo', a cargo de Serkedje y el Aziz Samsauoi Ensemble, y el 19 de septiembre, teatro clásico con 'Aeterna Antigona', a cargo de A contracorriente Teatro, de la Universidad de Sevilla.

Además, el claustro del antiguo convento de Santo Domingo, actual Archivo Histórico Provincial, servirá de escenario, a las 20,00 horas, de los siguientes tres espectáculos: el día 25, flamenco con el dúo de guitarras flamencas de José Rojo y Laura González; el día 26, cine mudo con la proyección de 'Los mejores momentos de Charlot', con musicalización en vivo a cargo del violinista Javier Sanchís y el piano de Juan Manuel Romero, y el día 27 música con el Club de Jazz de la UJA, con 'Una historia de mujeres en el jazz', a cargo de Four Women Quintet.

Por último, los jardines del Museo Íbero de Jaén acogerán los dos últimos espectáculos programados en 'Culturamanía'. Serán también a las 20,00 horas: el 1 de octubre, habrá flamenco con 'Lorca Spanish Sound', con Mariola Membrives al canto y un día después será el turno de la danza con el Grupo Divergente, del Centro de Artes Escénicas, que representará 'Exvotos. Sombras ibéricas'.

RESERVA

La entrada a todos los espectáculos es gratuita, aunque para evitar cualquier aglomeración será indispensable la reserva previa del asiento mediante un formulario online para cada uno de los once espectáculos. Los que se celebrarán en los yacimientos arqueológicos de Puente Tablas y Cástulo incluye como opción el transporte gratuito en autobús.

Asimismo, todas las actividades cumplen con la normativa anti-covid19 y su celebración estará supeditada a la evolución de la pandemia. Toda la información estará disponible en la web 'culturamaniajaen.es'.