ANDALUCÍA.-Jaén.- La inversión de la ITI permitirá recuperar en torno a un 30 por ciento del anfiteatro romano de Porcuna

La inversión de tres millones de euros prevista en el anfiteatro romano de Porcuna (Jaén) con cargo a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de la provincia permitirá "recuperar en torno al 30 por ciento" de este edificio de la antigua Obulco que data del siglo I antes de Cristo.

Así lo ha indicado a Europa Press el alcalde del municipio, Miguel Moreno, después de que este proyecto sea uno de los 29 que forman el primer paquete al que la Junta ha dado luz verde en el marco del citado programa de fondos europeos. En concreto, ha sido incluido por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local con un presupuesto de 3.050.719 euros.

La zona en la que se va a actuar se encuentra en dominio público y, además, "en el corazón, en la parte central, del anfiteatro", que los expertos han situado entre los más importantes de España con una capacidad para más de 10.000 espectadores.

"El espacio que se va a recuperar se pondrá en valor; es decir, no es una fase. Es una parte del anfiteatro, pero desde el inicio hasta el final, de modo que cuando termine la intervención va a estar operativo y podrá acoger también multitud de eventos", ha explicado.

Moreno ha afirmado que el proyecto de ejecución "está en Cultura, para el informe", un trámite que ha dicho esperar que pueda realizarse "cuanto antes", dado que la actuación "tiene que estar empezada antes del 31 de diciembre". Para su finalización, como el resto de proyectos de la ITI, tiene de plazo hasta junio de 2023.

Moreno ha considerado que el anfiteatro es "la pieza arqueológica por excelencia de Porcuna", pero "también para la comarca y la provincia", donde "no hay ninguno". "Señala un antes y un después en cuestión de patrimonio en la provincia de Jaén. Creo que no hemos dimensionado todavía el avance tan importante que puede significar", ha apostillado no sin añadir que el fin a largo plazo es sacarlo a la luz al completo.

En este sentido, ha valorado la "apuesta" del Gobierno andaluz por este proyecto a través de la ITI, punto en el que ha subrayado que "sus características y dimensiones cumplen con el objetivo de los fondos de la UE". Ha recordado que las actuaciones de esta iniciativa deben estar vinculadas al desarrollo integral de la provincia jiennense, por lo que han de respetar toda una serie de requisitos contemplados en la directiva europea que los regula.

Ha subrayado, además, que este apoyo llega tras la labor del Ayuntamiento de Porcuna. "Cuando aparecieron los primeros restos, dijimos que había que sacar la patita para que el resto de administraciones viera su relevancia. Nos costó más de 500.000 euros en tres fases y hemos demostrado que había una pieza importante que podía suponer un reclamo turístico para toda la provincia", ha dicho.

DESCUBIERTO EN 2015

El edificio romano fue descubierto en 2015 a raíz de unas labores de ajardinamento que el Consistorio porcunense ejecutaba en una de las áreas de expansión del casco urbano, en la barriada del Hoyo Mendo. Las catas posteriores, en 2017, confirmaron su relevancia como uno de los más destacado del país.

Los primeros estudios realizados sobre el terreno evidenciaron su buen estado de conservación con la exhumación de "estructuras portentosas", como un tramo de fachada de unos 50 metros y con seis metros de alzado de los muros en algunos puntos.

Se trata de una sección mínima del anfiteatro, con ese tramo y una decena de contrafuertes, sobre la que después se ejecutó una intervención de consolidación estructural para evitar su deterioro y facilitar también la visita y difusión entre la ciudadanía.

Ahora, gracias a la inversión de tres millones con cargo a la ITI, se podrá recuperar un 30 por ciento. "Está más que justificado que el anfiteatro salga a la luz y que Obulco tenga de una vez el reconocimiento que merece por su importancia en el mundo romano", ha manifestado el alcalde. Al hilo, ha hablado de otras huellas de esta cultura, como la Cisterna de la Calderona o las casas del Sector San Benito, en cuya recuperación y puesta en valor también trabaja el Ayuntamiento.

ENORME POTENCIAL

El romano, en todo caso, es uno de los ejes del "enorme potencial" que en el ámbito de la cultura, el patrimonio y la historia tiene Porcuna, donde se tiene constancia de una continuidad de poblamiento urbano de más de 6.000 años con un amplio y rico repertorio de vestigios que lo atestigua.

Así, junto a la Obulco romana, Moreno se ha referido a la Ipolca íbera y el conjunto escultórico de Cerrillo Blanco, considerado uno de los máximos exponentes de esta cultura, así como, en época medieval, a la Torre Nueva o de Boabdil y la iglesia de San Benito.

También ha aludido a las antiguas Carnicerías Reales o las galerías subterráneas del antiguo Pósito Real de Carlos IV (hoy Ayuntamiento). Otros elementos destacados del patrimonio del Porcuna son la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, levantada entre finales del siglo XIX y principios del XX y que esconde unas de las pocas pinturas de temática religiosa de Julio Romero de Torres, y la Casa de la Piedra, construida entre 1931 y 1960.