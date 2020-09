ANDALUCÍA.-Jaén.- Un concierto del Trío Vandalia abre 'Culturomanía' en el yacimiento arqueológico de Puente Tablas

Un concierto del Trío Vandalia abre este jueves en Jaén capital, en el yacimiento arqueológico de Puente Tablas, 'Culturamanía', un programa impulsado por la Universidad de Jaén (UJA) y la Delegación de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía con el que se pretende llevar la música, el cine, el teatro y la danza a escenarios patrimoniales jiennenses, como los yacimientos arqueológicos de Puente Tablas y Cástulo, el Archivo Histórico Provincial o el Museo Íbero.

Los once espectáculos que componen 'Culturamanía' se celebrarán del 10 de septiembre al 2 de octubre. El Yacimiento Arqueológico de Puente Tablas acogerá los tres primeros, todos a las 20,30 horas. Para el viernes, 11 de septiembre, se ha programado teatro clásico de la mano de La Función Teatro, de la Universidad de Granada, que interpretará 'María Pacheco. La voz en el exilio', y el sábado, 12 de septiembre, danza con la compañía 'Beyond the dance' con 'Ponte tus zapatos'.

La entrada a todos los espectáculos es gratuita, aunque para evitar cualquier aglomeración será indispensable la reserva previa del asiento, mediante un formulario online para cada uno de los once espectáculos. Este cuestionario se puede encontrar en la web de www.culturamania.es. Todas las actividades cumplen con la normativa anti-Covid19 y su celebración estará supeditada a la evolución de la pandemia.

Los tres siguientes espectáculos, también a las 20,30 horas, se desarrollarán en el yacimiento arqueológico de Cástulo, en Linares. El jueves, 17 de septiembre, flamenco, con Ángeles Toledano al cante; el viernes, 18 de septiembre, música antigua con el espectáculo 'Magallanes-El Cano. Primera vuelta al mundo', a cargo de Serkedje y el Aziz Samsauoi Ensemble; el sábado, 19 de septiembre, teatro clásico con la interpretación de 'Aeterna Antigona', a cargo de 'A contracorriente Teatro', de la Universidad de Sevilla.

El claustro del antiguo convento de Santo Domingo, actual Archivo Histórico Provincial, servirá de escenario, a las 20,00 horas, de los siguientes tres espectáculos: el día 25, flamenco con el dúo de guitarras flamencas de José Rojo y Laura González; el día 26 de septiembre, cine mudo con la proyección de 'Los mejores momentos de Charlot', con musicalización en vivo a cargo del violinista Javier Sanchís y el piano de Juan Manuel Romero; el día 29 de septiembre música con el Club de Jazz de la UJA, con 'Una historia de mujeres en el jazz' a cargo de Four Women Quintet.

Por último, los jardines del Museo Íbero de Jaén acogerán los dos últimos espectáculos programados, también a las 20 horas: el día 1 de octubre, flamenco con 'Lorca Spanish Sound', con Mariola Membrives al canto; el día 2 de octubre, danza con el Grupo Divergente, del Centro de Artes Escénicas, que representará 'Exvotos. Sombras ibéricas'.