ANDALUCÍA.-Jaén.- El Ayuntamiento de Quesada retoma su agenda cultural con la presentación del libro del escritor Manuel Pineda

El Ayuntamiento de Quesada (Jaén) ha retomado su agenda cultural tras el "parón obligatorio" ocasionado por la crisis sanitaria de covid-19. El primer evento programado es la presentación del libro 'Deliciosa tortura. El puzzle del pasado', del escritor local Manuel Pineda: el evento tendrá lugar el próximo viernes, 5 de julio, en la Casa de la Cultura del municipio jiennense.

Tal y como ha informado a Europa Press el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Quesada, Juan Antonio López, "vamos a retomar la actividad cultural con la presentación de un libro que es mitad poesía y mitad prosa del consagrado poeta quesadeño Manuel Pineda. El evento tendrá lugar en el Salón de actos de la Casa de la Cultura, con espacio para 250 personas, a las 20,00 horas".

"El título del libro es 'Deliciosa tortura. El puzzle del pasado' y con ello se va a abrir el programa cultural del municipio que contará con todas las medidas de seguridad e higiene pertinentes y exigidas por las autoridades sanitarias", ha afirmado López.

"Esta recopilación de textos, en prosa y verso, se trata de una de las obras más significativas del prolífico autor quesadeño entre las que también destacan 'Un verano en el infierno' o 'Biografía para un Advenedizo'", ha relatado el edil de Cultura.

Para garantizar la seguridad e higiene de los asistentes y evitar aglomeraciones se ha establecido una inscripción previa para asistir, "ya que el aforo se ha visto reducido a 50 personas, lo que permite la fase dos, y así podemos estar tranquilos de que se respete el distanciamiento mínimo social", ha recalcado el concejal.

Igualmente, será obligatorio el uso de mascarilla y el salón de actos contará con un dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada y salida.

De este modo, Quesada se ha convertido en uno de los primeros municipios de la provincia en recuperar la programación cultural, "una de las más amplias de la provincia antes de la crisis sanitaria", ha subrayado López.

"Hay que perder el miedo, si no comenzamos a movernos y ver que en otros municipios se está empezando a volver a la normalidad con la realización de estos eventos, algo que no ponga en riesgo la salud de nadie pero que se vea que la cosa va poco a poco, no vamos a comenzar nunca con la verdadera desescalada", ha asegurado el edil.

Al hilo de esto, el alcalde de Quesada, Manuel Vallejo ha explicado que la reactivación de la cultura, una "de las grandes apuestas" del consistorio, se realizará de manera gradual y "extremando las medidas necesarias. "Nos enfrentamos a algo nuevo para todos, pero poco a poco tenemos que volver a la rutina y la cultura forma parte del día a día de los quesadeños", ha expresado.

"Estamos muy contentos y ansiosos por empezar a dar comienzo a la agenda y a todos aquellos eventos que se han quedado atrás en estos meses. Los quesadeños también lo están, muestra de ello es que a la presentación ya se han inscrito 25 personas, la mitad del aforo ya completo. Estamos muy contentos", ha afirmado López.

El evento contará con las intervenciones del alcalde de Quesada, el concejal de Cultura y el director de la sucursal de Caja Rural de Jaén en la localidad, Juan Pedro Navío.

Por otro lado, a lo largo de esta semana se han abierto otros espacios expositivos en la localidad como el Museo Zabaleta-Miguel Hernández y la Oficina de Turismo y Centro de Interpretación del Patrimonio Arqueológico de Quesada (Cipaq).

Con respecto a la apertura de estas instalaciones "se han abierto con todas las medidas higiénico sanitarias como dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada o toma de temperatura" ha detallado el concejal de Cultura.

"También hemos diseñado un recorrido en el museo Zabaleta para evitar que se crucen los que entra y salen, hemos reducido al tercio de aforo de las salas y se han retirado de uso común que pueden ser foco de contagio como audioguía, los folletos, también las pantallas táciles o auriculares como medidas preventivas. Además no están permitidos los grupos", ha concluido López.