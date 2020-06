ANDALUCÍA.-Huelva.-Turismo.-Coronavirus.- El castillo de Niebla podrá visitarse a partir de julio con el fin del estado de alarma

El castillo de Niebla (Huelva) podrá volver a visitarse a partir de julio, una vez finalizado el estado de alarma, ya que también está condicionado a la obra que se está realizando en la barbacana --con la recuperación de su acceso histórico a través de la Puerta del Grillo-- , por lo que se ha cerrado temporalmente la zona de recepción de visitantes para acondicionarla de cara a las futuras visitas.

Así lo ha indicado a Europa Press la alcaldesa de Niebla, Laura Pichardo (PSOE), quien ha apuntado que "se ha aprovechado el estado de alarma y la falta de visitas en este periodo para acometer las obras de la entrada al castillo y tener una zona más acondicionada".

De esta manera, entre finales de junio y principios de julio se prevé que finalice la intervención, --que abarca el espacio comprendido entre los flancos sur y oeste del recinto exterior y la barbacana interior intramuros--, que se ha visto retrasada por la pandemia del coronavirus y, una vez finalizada la misma, se volverá a habilitar el centro de recepción para las visitas al monumento.

En este contexto, Pichardo ha subrayado que se ha reconstruido "casi toda la barbacana" y que han surgido "más ampliaciones de obra", lo que ha retrasado el plazo de finalización de la misma y la reapertura del castillo, que también cuenta con este segundo proyecto en marcha, que se materializará en un centro de recepción y divulgación histórica del monumento, alojado en el interior de las torres y ámbitos anexos.

Esta última obra no impedirá las visitas, ya que "si no se puede entrar por la puerta original, se habilitará otra entrada para atender a los visitantes mientras continúa las labores de reacondicionamiento de otras salas". Además, desde la oficina de turismo, que se encuentra ubicada en la Casa de la Cultura de la localidad, se están preparando para poner en marcha el sistema de visitas previas.

Con respecto a las medidas que se van a tomar para evitar posibles contagios, la alcaldesa ha subrayado que en los autobuses no podrán acudir grupos compuestos por más de 20 personas, aunque ha apuntado que "al ser un espacio abierto, si podrá haber más de un grupo a la vez, menos en determinadas salas", y todo "dependiendo del número de visitantes que compongan ese grupo".

Además, aconseja realizar una reserva mediante cita previa para evitar la acumulación de personas en un mismo espacio y se habilitará una zona de entrada y otra de salida para asegurar las distancias interpersonales.

De esta forma, "al ser un lugar espacioso, sobre todo la zona del Patio de Armas --en el que se celebra el festival de teatro-- se podrá organizar el paso por las distintas estancias, por lo que "una vez controlado eso no debería haber problemas a la hora de tener un aforo relativamente amplio".

"ÚNICO MUNICIPIO LIBRE DE COVID DEL CONDADO"

Por otra parte, la alcaldesa de Niebla ha hecho hincapié en que su localidad no tiene ningún caso registrado por coronavirus, lo que lo convierte en "el único municipio libre de Covid-19 de la comarca del Condado de Huelva y del distrito Condado-Campiña".

En este punto, Pichardo ha apuntado que, aunque la Junta de Andalucía en sus datos del pasado lunes indicó que Niebla había registrado su primer caso, "esto no ha sido así", remarcando que "puede que hayan dado datos de alguien que sea de la localidad, pero no viva aquí" ya que "el distrito sanitario no tiene constancia de que haya ningún contagio".

La falta de casos en el municipio se debe, según ha indicado Pichardo, "en parte a que ha habido suerte", pero también a que la ciudadanía "está muy concienciada" y "ha tenido muy en cuenta las medidas que se tomaron". Además, subraya que "ahora hay algo más de movimiento, pero hasta que no se levantó la cuarentena no había nadie por la calle" y "el pueblo parecía desierto".

Además, la alcaldesa cree que las medidas de limpieza y desinfección que se han llevado a cabo en todas las calles y edificios "han podido ayudar" a que sea uno de los 27 municipios de la provincia que se han librado de sufrir contagios .