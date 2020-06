ANDALUCÍA.-Cvirus.-Cultura justifica sus "siete modificaciones al presupuesto" y PSOE-A le afea que "camufle recortes al sector"

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha defendido las "siete modificaciones" al presupuesto de su departamento en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19, mientras que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la comisión, Javier Fernández, ha manifestado que la Consejería ha aportado 3,5 millones de su presupuesto para el fondo de 100 millones del coronavirus para "esconder un recorte que afecta a sus propuestas nucleares, ya que no se van a cumplir los objetivos previstos".

Durante su intervención, Del Pozo ha defendido que las modificaciones presupuestarias "son algo habitual" en la administración pública y "todo el mundo puede entender" que "además de las habituales hayamos tenido que modificar el presupuesto para atender el fondo sanitario creado en marzo dada la falta de ayuda entonces del Gobierno central y atender el fondo de emergencia social y económica".

Ha indicado que las principales modificaciones para "atender las necesidades del sector y el plan de impacto económico por la crisis se han sustentado a través de siete modificaciones presupuestarias, seis transferencias de crédito y una incorporación de crédito". Así, entre otras, ha señalado que se hicieron "dos transferencias para pago de personal para dotar de nuevos perfiles" y otra modificación "para el abono de nóminas de interinos inscritos al plan de choque en las delegaciones territoriales de 135.000 euros".

Además, ha informado de otra modificación en la partida de gastos corrientes e inversiones "por un importe total de 397.611 euros", de los que "320.000 han ido al CAAC para la adquisición de obras de arte a fin de paliar las consecuencias negativas del Covid", y que "se ha financiado con la bajada en créditos de distintos programas presupuestarios como reducción de actividades culturales y exposiciones en los museos, además de la no convocatoria de las subvenciones previstas para participación en ferias de arte contemporáneo".

En cuanto a la aportación de Cultura al fondo sanitario, la consejera ha apuntado que "en marzo se aprobó la aportación de 3,5 millones de euros" y sobre la aportación al fondo de emergencia social y sanitario "se hizo una aportación inicial de 5.750.000 de los cuales hemos recuperado ya casi tres millones de euros que ha aportado el fondo para gran parte de nuestras actividades".

Del Pozo ha asegurado que para obtener los recursos para la solidaridad desde Cultura han tenido que hacer "un esfuerzo brutal, reprogramar inversiones, movilizar recursos que no se iban a poder gastar o gestionar el ahorro", y entre las actuaciones que se han visto afectadas por estas aportaciones a ambos fondos están "la reducción de las intervenciones de conservación y restauración de bienes muebles e inmuebles, la no adquisición de parcelas colindantes a conjuntos históricos o la no convocatoria de ayudas para ayudar a los ayuntamientos a las restauración del patrimonio".

"Hemos reorganizado los recursos para blindar nuestro Plan de Impacto para la Cultura por valor de 23 millones confeccionado a la medida de las necesidades del sector frente a los efectos derivados del Covid-19 y poder aportar a las necesidades de Andalucía", ha destacado.

Por su parte, Fernández ha criticado el "recorte en el Plan de choque urgente de museos, de 690.000 euros a 40.000 euros; más de la mitad del presupuesto del Museo del Flamenco de Jerez, de 850.000 euros a 400.000; un millón de euros, es decir, el 100% de las subvenciones a ayuntamientos para patrimonio histórico; el 100% de 500.000 euros de las subvenciones a bibliotecas y archivos municipales, imputando además a esta partida que la Junta deja a cero la compra de libros por parte de la administración local; 75.000 euros de 100.000 del Palacio de las Artes y la Música de Granada; la misma cantidad en el proyecto de la Circunnavegación; el presupuesto total para la cooperación e investigación de Universidades sobre Patrimonio Histórico, 225.000 euros; y el 100% de las partidas para publicaciones, divulgación, cursos y formación, y el 60% de las ayudas en Memoria Histórica y Democrática, entre otros".

PSOE: "NO HA PELEADO POR SU DEPARTAMENTO"

El portavoz socialista ha espetado a la consejera que "no ha peleado" por su departamento, realizando "un esfuerzo económico exagerado" que "no es proporcional al presupuesto de Cultura, que apenas alcanza el 0,5% del total de la Junta, y con ello poniendo en peligro programas clave para Cultura que ya sabía que no era capaz de gestionar". Lo hace, además, "al principio del estado de alarma, escondiendo en esa urgencia sanitaria que en realidad se trata de proyectos que no va a ejecutar", ha añadido.

Por todo ello, Javier Fernández ha reiterado "la mano tendida del Grupo Socialista si se trata de trabajar para recuperar todas estas inversiones perdidas, porque a día de hoy solo tiene incumplimientos de proyectos, con nombres y apellidos", ha concluido.

Por último, Del Pozo ha agradecido "la mano tendida al PSOE", pero le ha reprochado que "no se dé cuenta de la situación", para añadir que cuando el PSOE estaba en el Gobierno "lo hacía repetidamente". Así, ha abundado en que ella "ha hecho siete modificaciones presupuestarias y su predecesor en 2018, sin Covid y con más dinero, hizo 38 y una no disponibilidad de crédito de 5.700.000 euros que no quiso gastar no sé por qué", y ha incidido en que estas modificaciones las "está haciendo en la peor crisis social y sanitaria de Andalucía".