ANDALUCÍA.-Cádiz.- El Festival de Cine Africano comienza este viernes su 18 edición con Sudán como país invitado

La 18 edición del Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger (FCAT) comienza este viernes teniendo como país invitado a Sudán, al que el festival dedicará la primera retrospectiva dedicada a su cinematografía en España y que contará con ocho estrenos en Tarifa (Cádiz). Ya en la pasada edición del Festival de Cine Africano, celebrada en 2020, el documental 'Talking about trees', del sudanés Suhaib Gasmelbari, fue uno de los premiados tanto por el jurado como por el público

Por otra parte, según ha indicado la dirección en una nota, la sección a competición Hipermetropía del 18ª Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger la compondrán cinco documentales y cuatro películas de ficción que vuelven a poner de manifiesto la vitalidad del género documental también en África. El FCAT continúa enarbolando la bandera de promocionar el cine y los talentos africanos emergentes, en su compromiso con el cine de calidad más allá de su contenido.

Las cinematografías de países del continente vecino como Angola, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Camerún, Argelia, Madagascar y, por primera vez, la República Centroafricana estarán representadas en una edición del FCAT de predominante latitud subsahariana. A ellas se unen filmes franceses y estadounidenses en el seno de una competición que se abre por primera vez a las diásporas africanas en el mundo.

En unos tiempos en los que la puerta norte de África, el Estrecho de Gibraltar, se encuentra cerrada a causa de una pandemia, la cultura permanece abierta a través del cine conectando con el continente sur. Tanto de forma presencial en Tarifa, como 'online' en Filmin y con actividades retransmitidas en 'streaming', el Festival de Cine Africano se celebrará desde el 28 de mayo hasta el 6 de junio.

El país invitado en la 18ª edición del FCAT es Sudán, al que el festival dedicará la primera retrospectiva dedicada a su cinematografía en España y que contará con ocho estrenos en Tarifa. Siguiendo la estela del reconocimiento en la pasada edición y con el deseo de apoyar el fortalecimiento de la cinematografía de Sudán, el FCAT exhibirá películas y archivos fílmicos que van desde la década de los 60 del pasado siglo hasta la actualidad.

Gadalla Gubara (1921-2008), fue pionero del cine africano y uno de los más prolijos creadores de Sudán. De él se proyectarán dos películas de ficción, Tajouje (1977) y Les miserables (2007), pero también un conjunto de anuncios, reportajes y documentales que a día de hoy se observan con un gran valor testimonial, y que el autor rodó en los años 60 para la Sudan Film Unit, una unidad del Ministerio de Cultura que promovía a través de propagandas y noticiarios los valores del Estado tras la independencia de Sudán en 1956.

Para la organización de esta retrospectiva ha sido imprescindible la colaboración de Arsenal (Instituto de Cine y Vídeo de Berlín), entidad que se ha encargado en los últimos años de digitalizar parte de los archivos Gadalla Gubara y del Sudanese Film Group, patrimonio cinematográfico que ahora aspira a un alcance internacional de un cine hasta ahora olvidado.

HIPERMETROPÍA

Entre las nueve películas que competirán en la sección oficial Hipermetropía, cinco de ellas serán estrenadas en España y tres mujeres dirigen otras tantas obras. Una de ellas es Lina Soualem, directora franco-palestina-argelina, quien estará presencialmente en Tarifa con el documental Su Argelia (Leur Algérie), en el que filma a sus propios abuelos para reflexionar sobre la inmigración argelina en Francia, además de poner el foco en las relaciones de convivencia en la tercera edad.

A Soualem se unen en esta edición del FCAT la camerunesa Rosine Mbakam con el documental-monólogo 'Las oraciones de Delphine', que será estreno en España; y la realizadora franco-malgache Maéva Ranaïvojaon, quién junto a Georg Tiller firma el documental carcelario 'Zaho Zay'.