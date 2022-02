Anastacia ofrecerá en Marbella su único concierto de la temporada en España

La cantante estadounidense Anastacia se ha sumado al cartel del festival Starlite de Marbella (Málaga), donde actuará el próximo 10 de junio, en la que es su única cita confirmada en España esta temporada.

La artista de Illinois (Chicago) regresará a Starlite después de cinco años con su gira Im Outta lockdown 22nd Anniversary tour, en la que conmemora sus veintidós años sobre los escenarios, ha informado este miércoles el festival en un comunicado.

Anastacia comenzó su carrera en el año 2000 y en estas dos décadas ha vendido más de treinta millones de discos, ha destacado Starlite, y ha recibido múltiples reconocimientos que avalan su trayectoria profesional en la música.

Además, la estadounidense cuenta en su discografía con una decena de álbumes publicados y numerosos grandes éxitos, entre los que destacan "I'm outta love", "Left outside alone", "Paid my dues", "One day in your life", "Stupid little things" o "Caught in the middle". EFE

