Ana Torroja, "la única voz de Mecano", actuará en Tío Pepe Festival de Jerez

La cantante madrileña, Ana Torroja, "la auténtica y única voz de Mecano", llega este jueves 5 de agosto al Tío Pepe Festival de Jerez de la Frontera, en un concierto que marcará el ecuador de este evento.

Con su 'Tour Volver', Torroja repasará sobre el escenario los éxitos de su etapa con la icónica banda del pop español y, también, de su carrera en solitario.

En una nota, la organización del Tío Pepe Festival ha reconocido la trayectoria de la vocalista de Mecano, quien este jueves hará un histórico repaso por toda su carrera artística, desde sus inicios junto a los hermanos Cano hasta sus años en solitario, bajo el sello del Tour Volver, que la está llevando por escenarios de toda España.

La única voz de Mecano, como la ha calificado la organización, ofrecerá un repertorio conocido por todos los públicos y para todas las edades, con canciones como Ya no me puedo levantar, Hijo de la Luna o Mujer contra mujer, algunos de los éxitos que presentará junto con otros de sus últimos sencillos de su carrera en solitario. Así, los temas míticos de Mecano se mezclarán con las canciones de álbumes como Puntos cardinales, Frágil, Me cuesta tanto olvidarte o Sonrisa.

Sobre el escenario del Tío Pepe Festival, Torroja marca el ecuador de este evento con su Tour volver, donde regalará los grandes éxitos que la han acompañado durante sus más de cuatro décadas de carrera musical, con dos discos de Platino, tres discos de Oro y grandes éxitos en los últimos años como Sonrisa, Ya No Te Quiero, Duele El Amor, A Contratiempo o No Me Canso.

Hasta el inicio en solitario, con Puntos Cardinales, Ana Torroja mantuvo una unión musical con José María y Nacho Cano en Mecano, todo un fenómeno musical que presume de ser el grupo pop español más laureado.

La voz de Torroja dotó a las canciones de los hermanos Cano, casi siempre reflejadas desde un punto de vista masculino, de un toque ambiguo. A esto contribuyó el look original, y un tanto masculino, que la cantante mostró durante esta etapa. Pese a un nuevo encuentro del grupo, en 1998 vuelve a separarse la formación, arrancando nuevamente la carrera en solitario de Ana Torroja con el lanzamiento de Pasajes de un sueño.

