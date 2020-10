AMP.- Instituto Cervantes cerrará el año con pérdidas de 25 millones de euros de autofinanciación por el Covid-19

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha asegurado que la institución cerrará el ejercicio económico con pérdidas en su autofinanciación que ascenderán a 25 millones de euros debido al "fuerte" impacto provocado por la pandemia.

"El impacto de la pandemia ha sido enorme. Hemos perdido hasta septiembre en nuestra autofinanciación 18 millones de euros y calculamos que hasta final de año las pérdidas ascenderán a 25 millones de euros. Es una situación económica complicada", ha lamentado García Montero.

Así lo ha manifestado este martes el director del Instituto Cervantes en una rueda de prensa para avanzar los datos académicos y culturales de la institución, antes de la reunión del Patronato esta tarde en el Palacio Real del Pardo presidida por los Reyes y a la que asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los ingresos por la autofinanciación del Instituto Cervantes ascendieron a "59 millones de euros" en 2019, por lo que la institución prevé que este año se reduzcan a cerca de la mitad por la crisis del coronavirus.

"Eso nos permitió acumular un remanente que nos ha permitido flotar ahora, cuando el Gobierno nos ha permitido gastar ese remanente. De más de 50 millones de euros hemos pasado a 25 millones", ha explicado.

De ese remanente acumulado, el Instituto Cervantes ha gastado hasta el momento 4,7 millones de euros y prevé que esa cifra ascienda a los 8 millones de euros a final de año.

En este sentido, García Montero ha insistido en que los "buenos resultados" de años anteriores y la "reacción" de la plantilla y de todas las direcciones, que han intentado "buscar remedios" al impacto "fortísimo" de la pandemia, han permitido a la institución "flotar".

El Instituto Cervantes, según ha señalado su director, es una institución de Estado que se financia con una transferencia del Estado y con su propio trabajo con los servicios académicos prestados en sus centros.

El presupuesto de la institución en 2020, prorrogado de los años 2018 y 2019, es de 123.942.110 euros. Los ingresos propios suponen el 46,5 por ciento del presupuesto total y el 53,5 por ciento restante proviene de las transferencias del Estado.

CAÍDA DEL 9% EN LAS MATRÍCULAS

En cuanto a las matrículas, registró el último curso académico un total de 135.736 para los 15.333 cursos de español impartidos. De ellas, 111.867 matrículas correspondieron a alumnos que estudiaron en cursos generales (80.809) y el resto en cursos especiales (31.058).

El resto de matrículas corresponden a cursos de formación de profesores, con 14.049 participantes, y a los cursos de la plataforma Aula Virtual de Español, con 9.820 licencias vendidas.

"En las matrículas hemos caído sólo en un 9 por ciento, pasando de 148.670 matriculas a 135.736 matrículas", ha apuntado el director del Instituto Cervantes.

Además, durante el pasado curso los candidatos a la obtención del Diploma de Español DELE sumaron 58.912; se expedieron un total de 10.308 certificados del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE); y un total de 104.855 candidatos realizaron en el último curso la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE).

"El paso a la actividad no presencial nos ha permitido mantener nuestra presencia pero no ha evitado el impacto económico. En la certificación también ha sido importante el impacto de la pandemia, el cierre de los centros ha supuesto una caída del 50 por ciento en los exámenes y diplomas", ha afirmado García Montero.

900 ACTIVIDADES CULTURALES CANCELADAS POR EL COVID-19

En referencia a las actividades culturales, el director del Instituto Cervantes ha lamentado que se han tenido que cancelar "900 actividades" durante la crisis sanitaria.

En concreto, la institución ha resaltado que se celebraron un total de 4.882 actos culturales en el conjunto de la red de centros; y que la red de 60 bibliotecas cuenta con una colección bibliográfica formada por más de 1,4 millones de volúmenes.

Respecto al impacto de la institución en internet, el Instituto Cervantes destaca que dispone de 68 portales en lo que se puede consultar más de 72 millones de documentos y que 1,5 millones de usuarios siguen su actividad a través de las redes sociales.

El Instituto Cervantes está presente en 86 ciudades de 45 países en los cinco continentes. Además, hay 202 centros acreditados por el Cervantes para la enseñanza de español, de los cuales 161 se encuentran en España y los 41 restantes distribuidos por el extranjero.

"La crisis nos invita a meditar sobre nuestras debilidades, sobre nuestras fortalezas y a ver las posibilidades que tenemos en el futuro", ha subrayado García Montero, destacando que el Instituto Cervantes "tiene una clara voluntad presencial" y que quieren representar "vínculos presenciales y humanos".

Así, ha añadido que enseñar un vocabulario "no es enseñar un idioma". "Enseñar un idioma es enseñar una cultura y la presencialidad y los vínculos son fundamentales", ha sentenciado.

No obstante, el director del Instituto Cervantes ha reconocido que las cales no presenciales les han abierto "nuevos horizontes comerciales", ya que han tenido "muchas demandas" de matrículas en países donde no están presentes. "Eso habrá que aprovecharlo", ha concluido.