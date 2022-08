Amenazan de muerte a la escritora J.K. Rowling tras su mensaje sobre el ataque a Rushdie

La escritora y creadora de la conocida saga de Harry Potter, J.K. Rowling, ha recibido amenazas en redes sociales después de publicar un mensaje sobre el ataque de este viernes contra el escritor Salman Rushdie, durante un evento en Nueva York.

El autor de la obra Versos satánicos evoluciona favorablemente aunque todavía continúa en estado grave tras el apuñalamiento. “Las lesiones son graves, aunque su estado progrese en la dirección correcta”, ha señalado su agente, Andrew Wylie.

Rowling publicó un mensaje en el que tildaba de “noticias horrorosas” lo que había ocurrido con Salman Rushdie y minutos después recibió un mensaje que la propia escritora difundió.

J.K. Rowling attends the premiere of "Fantastic Beasts And Where To Find Them" at Alice Tully Hall in New York.

″¿Algún tipo de ayuda?”, ha señalado en un tuit posterior, mencionando a Twitter y compartiendo la amenaza que un usuario le había hecho. “No te preocupes, tú serás la siguiente”, le dijo.

J.K. Rowling ha agradecido a todos sus seguidores los mensajes de apoyo que le han enviado. “A todos enviando mensajes de apoyo, gracias. La policía está involucrada (ya lo estuvo en otras amenazas)”, ha detallado.

To all sending supportive messages: thank you ?? Police are involved (were already involved on other threats).

La creadora de Harry Potter le ha recordado a Twitter algunas de las normas que los usuarios deben cumplir para continuar manteniendo su cuenta. “Estas son tus pautas, ¿verdad?”, ha zanjado, señalando que el mensaje del usuario incitaba a la “violencia” y al “terrorismo o extremismo violento”

.@TwitterSupport These are your guidelines, right?



"Violence: You may not threaten violence against an individual or a group of people. We also prohibit the glorification of violence...



"Terrorism/violent extremism: You may not threaten or promote terrorism..." pic.twitter.com/BzM6WopzHa