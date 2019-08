Amenábar bromea sobre los Óscar: La favorita evidentemente es mi película

El director de cine Alejandro Amenábar, cuyo último largometraje, "Mientras dure la guerra", ha sido preseleccionado para intentar competir por el Óscar, se ha congratulado de la decisión de la Academia Española del Cine y ha bromeado: "La (película) favorita evidentemente es la mía".

La cinta, que se estrenará el próximo 27 de septiembre, ha sido preseleccionada por los miembros de la Academia Española del Cine para comenzar la carrera por el óscar a la Mejor Película Internacional junto a la cinta de Pedro Almodóvar "Dolor y Gloria" y a la del catalán Salvador Simó "Buñuel en el laberinto de las tortugas".

En declaraciones a Efe, Amenábar ha asegurado que siempre es "optimista con las noticias de reconocimiento" y que, en esta ocasión, lo es aún más, teniendo en cuenta que la película ni siquiera se ha estrenado todavía en salas y que "está siendo valorada solo por los pases previos". "Eso es buena señal", ha enfatizado.

El realizador chilenoespañol, que cuenta ya con una estatuilla dorada por "Mar adentro" (2004), reconoce no haber visto por ahora la cinta de Simó, aunque sí la del manchego: "Es una película excelente, de la que se disfruta cada momento".

"La favorita evidentemente es la mía, no hay ningún nominado que dijese lo contrario como no hay ningún político que no se vote a sí mismo", bromea el director de cintas como "Los otros" (2001) o "Ágora" (2009).

Sobre "Mientras dure la guerra", cree que es una película que "genera mucho interés y que funciona", aunque confiesa que cuando estaba casi terminada, le asaltaron las dudas: "Llamé a mi hermano y le dije que estaba contento, pero que había muchas películas en competición muy buenas y él me respondió: '¿Dónde está el problema? Cuantas mejores películas tengáis todos, mejor para el cine español'".