Amancio Prada: "La feliz alianza entre poesía y música da sentido a una vida"

El cantautor leonés Amancio Prada, que hoy ha impartido una clase magistral en el Museo Universidad de Navarra, ha asegurado que encontrar la "feliz alianza" entre una poseía y una música, o al menos buscarla, puede dar sentido a toda una vida.

Prada, que mañana abrirá la IV edición de Clásicos en el Museo con el concierto Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, ha compartido hoy en este recinto cultural su experiencia vital y profesional con público y estudiantes universitarios.

Su encuentro de hoy con estudiantes, ha señalado a Efe, no ha sido como experto en San Juan de la Cruz, porque "lo poco que yo sé -ha dicho-, las cosas que canto, lo he ido aprendiendo después de haberlo cantado o a medida que lo voy cantando".

De hecho, son ya cuatro décadas sobre los escenarios las que atesora este cantautor de Ponferrada, amante de la obra de San Juan de la Cruz, cuya discografía, que ha tenido siempre una base literaria, le ha hecho merecedor de numerosos galardones como el Premio Castilla y León de las Artes (2005) y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2011).

El cantautor no puede ocultar su debilidad por el religioso y poeta místico del renacimiento español: "No conozco a nadie que, si tiene la curiosidad para acercarse a la poesía de San Juan de la Cruz, no se sienta afectado y casi diría que cautivado por esa obra".

El mayor obstáculo para acercarse a la obra del fraile abulense, ha declarado, "es dar el primer paso y, si es cantado, mucho mejor, porque la poesía, con música entra".

Prada ha aseverado que no le resulta difícil poner música a las letras de San Juan de la Cruz: "A veces tienes que tener paciencia, pero no se trata de poner o añadir música, sino de extraer la música, la 'música callada', que diría San Juan de la Cruz".

"Yo no hago otra cosa que oír las voces, la música callada. Y entonces, cuando la música aparece, es como un regalo, una forma de consuelo que trae algo de alegría a la conversación del mundo", ha subrayado.

El músico leonés ha reconocido que su gran objetivo es hallar "ese poderío mágico que adquiere la poesía cuando establece una feliz alianza con la música".

"Encontrar esa canción, buscar esa canción al menos, da sentido a una vida, a la mía también", ha confesado.