Amaia saca un álbum "más adulto": "He cambiado muchísimo existencialmente"

Silvia García Herráez

Tras haber alcanzado el número 1 en España con su primer álbum, "Pero no pasa nada", Amaia Romero viene pisando fuerte con su segundo disco, "Cuando no sé quién soy", un trabajo "cuidado al milímetro", más "adulto" y en el que la artista vuelca sus inquietudes y busca encontrarse a sí misma, explica a Efe.

"Con mi primer disco -hace tres años- no era la mitad de consciente de lo que soy ahora, era más de prueba, tenía 19 años y lo hice como pude. Sin embargo, en este se ve una clara evolución, ya no solo en lo que respecta las letras, sino también el sonido. Es mucho más adulto, siento que he cambiado muchísimo existencialmente en estos años. Como si fuera otra persona", explica en una entrevista.

En su nuevo trabajo, la artista de 23 años (Pamplona, 1999) explora la dualidad, los problemas de cualquier persona y la juventud, que para ella es peculiar por la fama. "Ya no soy pequeña, tampoco soy mayor/ Quiero ser lo que se espera de mí y seguir siendo yo a la vez", canta en la canción "Bienvenidos al show", un reflejo de la preocupación de cualquier joven.

Con tan solo 18 años, el mundo de la cantante se aceleró tras su éxito en "Operación Triunfo", un concurso que le abrió muchas puertas, pero también "muchas inseguridades", afirma.

Después de tres años desde la publicación de su álbum debut ¿quién es Amaia ahora? es la pregunta que la propia artista se hace desde el título de un nuevo álbum compuesto por conversaciones consigo misma, en primera persona, cantadas con "la voz muy cerca", como si el oyente estuviese dentro de su cabeza.

Y, aunque no tiene una respuesta clara para dicha pregunta, sí que reconoce que a lo largo de este tiempo ha cogido "más confianza" y tiene las cosas "mucho más claras" que antes.

Ahora ha querido tomarse las cosas "con calma" y "probar nuevos sonidos" porque "es la clave para seguir evolucionando", dice. Ese crecimiento le ha llevado a producir el disco junto a Alizzz, con el que previamente había colaborado en el tema "El encuentro", uno de los destacados del debut como solista del artista catalán.

"Me ha gustado ponerme en el otro lado, sobre todo, porque con Alizzz se trabaja súper bien, he aprendido mucho de él. Para mí ha sido increíble trabajar junto con el mejor productor de España, ha sido una experiencia muy guay, la verdad. Y me ha dado fuerzas para, quien sabe, en un futuro producir yo sola un disco. Ahora no, porque no estoy preparada, pero en un futuro sí me gustaría", apunta.

A lo largo de las diez canciones -entre las que destacan una nueva versión del tema de Los Planetas "Santos que yo te pinté", "Yamaguchi" o "La persona"- se puede apreciar a una joven que no solo tiene dudas, sino también reproches, que tiene "noches de bajón" y "descontrol", que es capaz de enamorarse de la persona equivocada o de decirle a un chico que, si quiere ser su amigo, le "coma el higo".

Frase que canta en "La canción que no quiero cantarte" junto a su mejor amiga de "Operación Triunfo", Aitana, una de las colaboraciones más esperadas por los seguidores de ambas desde que acabaron el concurso.

"Para mí es la canción más extrema de todas las que he hecho en mi vida, es la que más destaca de todo el disco, y por eso me parecía muy divertido hacerlo con Aitana, si no tuviera el corte que tiene igual no hubiera funcionado la colaboración. Pero justo salió así y me pareció muy guay hacerlo con ella", responde.

Tras haber comenzado el 8 de mayo la gira de presentación, los próximos destinos son Sevilla (19 de mayo), Murcia (20 de mayo), Barcelona (3 de junio), Oporto (10 de junio), Tudela (16 de julio), Benidorm (30 de julio), Aranda de Duero (13 de agosto) y Madrid (17 de septiembre).