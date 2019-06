Amaia: "Me pondría más nerviosa con Marisol que con Madonna"

Javier Herrero.

Tan singular como en "Operación Triunfo 2017", concurso que la coronó como ganadora y estrella en ciernes de la música española, Amaia calienta los meses previos al lanzamiento de su esperado primer disco con entrevistas, sencillos y actuaciones en los que sigue mostrando su peculiar idiosincrasia musical.

"Me pondría más nerviosa con Marisol que con Madonna", declara convencida por ejemplo durante una entrevista con Efe en Madrid, donde ha viajado dentro de la promoción de su último tema inédito, "Nadie podría hacerlo", cara B de un vinilo recién publicado con "El relámpago" como canción principal.

Romero (Pamplona, 1999) no tarda en explicar su respuesta. "Empecé a cantar por ella y estuve durante ocho años imitándola cien por cien, viéndola en VHS. Así que sí, creo que hay algo suyo en mí", afirma esta artista que sueña con poder conocer algún día a su estrella: "Sería la única persona con la que llegaría a llorar".

No parece haber perdido la candidez con golpes de mordacidad que, junto con su talento, la llevaron al triunfo hace año y medio en "OT 2017" y a un nivel de popularidad que la convierten en "tema del momento" cada vez que hace o dice algo.

Cuenta que su disco, a falta de un título que se reserva en secreto para "quizás la semana que viene", está terminado e incluirá diez canciones. "Me parece el número perfecto. Cuando escucho un disco, no me gusta que sean muy largos, porque igual pierdo el hilo o me aburren", justifica.

En él no estará "Un nuevo lugar", la atmosférica composición que en medio de una gran expectación estrenó el pasado mes de diciembre "como final de la etapa de OT y el comienzo de otra" con sus propias canciones y que, por su minuto y medio de duración, muchos tomaron como una declaración de intenciones.

"He conseguido tener mucha libertad a la hora de decidir cosas. De hecho, lo decido todo yo, pero no saqué ese tema como demostración de nada, sino poque me gustaba mucho y fue de los primeros acabados al cien por cien", explica.

Fue en verano del pasado año, tras Eurovisión y recién mudada a Barcelona, cuando comenzó la escritura de sus futuras canciones. "Un nuevo lugar" surgió de las sesiones de trabajo en Nueva York con Raül Fernández, alias Refree.

"Estaba un poco perdida y no sabía dónde ir, sobre todo en cuanto a estética del sonido", reconoce Amaia de aquellos primeros días.

En medio de esa búsqueda apareció por Barcelona Santi Motorizado, de la banda argentina Él Mató A Un Policía Motorizado, del que Romero siempre había sido seguidora y, tras unos primeros días de trabajo conjunto, la española terminó viajando a Latinoamérica para grabar con su ídolo.

Así fue surgiendo el material de un disco muy esperado pero que parecía resistirse. "Ha ido cogiendo forma poco a poco porque yo quería que quedase muy bien, cuidar cada detalle", se disculpa su autora, antes de comentar que había canciones que no terminaban de coger su forma.

Reconoce que, con cada lanzamiento, se cuela en las redes para curiosear las reacciones. "Pero no me afectan, porque si no, no lo haría. Lo hago por diversión", asegura.

No solo allí ha podido testar a sus seguidores, también en directo, pues desde el pasado mes de mayo participa en algunos festivales nacionales donde ha ido presentando en vivo sus nuevas canciones. "Y alguna cosa hay en el disco que no estoy cantando", anticipa.

Igual de enigmática se mantiene sobre el propósito de la sesión de fotos, toda pintada en azul, que dejó entrever recientemente en sus redes sociales. ¿Será la foto de portada? "Sí...", afirma, antes de corregirse rápidamente: "Quién sabe".

Sí señala que en octubre iniciará una gira por teatros y salas con su propio montaje musical y su banda, en la que las chicas son mayoría, una decisión "inconsciente", como otras que la han convertido sin proponérselo en un icono por la igualdad.

"Simplemente actúo, pero no me paro a pensar en las consecuencias de lo que hago. Por ejemplo, tengo vello en las piernas, pero lo tengo muy interiorizado y no lo pienso. Lo de ser icono feminista... Me tengo que informar mucho más del tema, porque es más complicado de lo que parece y no hay que hablar a la ligera de ello", concluye prudente.