Álvaro Ortiz se presenta al público infantil con "La pequeña genia"

Pilar Martín

Amante de los cuentos clásicos cuando era pequeño, el historietista Álvaro Ortiz se ha metido de lleno en el cómic infantil con "La pequeña genia y la partida de Shatranj", una historia que bebe de "Las mil y una noches" en la que el autor demuestra que la viñeta para los peques ha llegado para quedarse.

Aunque Ortiz (Zaragoza, 1983) no sabe a qué se debe este "boom", lo que tiene claro es que ha hecho este cómic (Astiberri) porque le "apetecía" probar este registro destinado a lectores más pequeños de la casa, ésos a los que se dirige con esta historia en la que las auténticas protagonistas son Amina, la hija de un sultán, y Ayu, una pequeña e inexperta genia que aparece para ponerlo, a priori, todo patas arriba.

"Me apetecía trabajar para el público infantil y sabía que me apetecía hacer una cosa ambientada en un cuento clásico oriental. Aparte de contar las historias tengo que contar cosas que realmente me apetezca contar, por eso he elegido un ambiente atractivo para divertirme y que ésto se notara en el resultado", ha explicado a Efe Ortiz.

Y ese cuento clásico es "La mil y una noches", donde se recogen los mejores cuentos de la tradición árabe; un libro que, aunque no es infantil, le sirvió, según sus palabras, para tomar notas y apuntar detalles.

En concreto, "La pequeña genia y la partida de Shatranj" cuenta cómo el sultán de una ciudad aprende a jugar al shatranj (una forma antigua del ajedrez) con un genio al que salva y, por ésto, le concede tres deseos. El tiempo pasa y el sultán se queja porque todo el mundo con el que juega se deja perder ya que no pueden ganar al monarca.

Así que éste invoca al genio para que vuelva a jugar con él, por lo que gasta uno de los tres deseos. Pero quien aparece es la pequeña hija de este mago, Ayu, la culpable de todo lo que el lector irá descubriendo en estas viñetas que Ortiz ha agrandado para facilitar la comprensión de los más pequeños.

Porque aunque no subestima a sus jóvenes lectores, sí que es consciente de que hay que facilitar el acceso a este doble lenguaje que propone el mundo de la viñeta: el textual y el visual.

Por eso en este cómic lo que tenemos es una gran presencia de personajes femeninos, porque, según sus palabras, ahora, "por suerte", "se empieza a romper y enseñar otras realidades", así que ha puesto su "granito" y de manera consciente ha creado a estos personajes con las mismas debilidades y fortalezas que cualquier otro.

Guiado por las ganas de hacer ese libro que le hubiera gustado leer de niño, Ortiz ha concluido con un interrogante, el de que no puede confirmar si esta pequeña genia se convertirá en una serie, aunque no será por falta de ganas ya que se lo ha pasado en grande creando esta historia con la que se pone de manifiesto el interés por el cómic infantil, no solo para los pequeños lectores, sino para las editoriales.