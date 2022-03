Álvaro de Luna: "No veo razón para contar mis historias y luego camuflarlas"

Javier Herrero.

Convertido en el artista español más radiado de 2021, Álvaro de Luna no podría haber tenido mejor debut como solista tras el final de su banda Sinsinati, un paso que dio para publicar su primer álbum a pecho descubierto, como en la imagen de portada o cuando revela la historia de amor que hay detrás de sus temas.

"Yo pienso que hay que ser honesto, tanto en mis canciones como al hablar de ellas. No veo la razón de contar mis historias y luego camuflarlas con metáforas", opina a Efe ante la publicación este viernes de "Levantaremos al sol" (Warner Music).

Se trata de diez canciones escritas en primera persona, "como cartas o poemas" que componen su última gran relación sentimental, desde los inicios, "cuando todo es superbonito, hasta el declive y la ruptura", y en su composición jugó un papel esencial el confinamiento por covid-19.

"Llevaba bastante tiempo con mi pareja y, cuando nos encerraron, tenía la necesidad de volver a sentir, de contarle que quería que regresaran esos viajes a Portugal que hacíamos mucho. La soledad de la pandemia lo hacía todo más duro y estas canciones hablan de cómo me he sentido en los momentos buenos, cuando te echas de menos, y en los malos, cuando todo empieza a irse al garete", reconoce.

Las escapadas al país vecino ocupan en efecto uno de los versos de uno de los cortes, "Juramento eterno de sal", que vio la luz en 2020 y que, de la mano del productor Paco Salazar, como el resto del álbum, constituyó su primer éxito como artista en solitario.

"Cuando acabamos el disco en el estudio, nos pusimos los temas en el coche para decidir con qué sencillos presentarlo; cuando sonó esta y rompió el estribillo, Paco y yo nos miramos sabiendo que era la canción", rememora quien ha logrado un estilo propio conjugando influencias de flamenco y de cantautor con la música británica que bebió en su estancia en Londres.

Aproximadamente un año ha estado guardado el álbum a la espera de cuando pudiera ser presentado en vivo en condiciones, un año en el que de Luna (Sevilla, 1994) ha ido lanzando otros temas como "París" o "Duele", la más "cruda", apenas acompañada de la guitarra con que suele componer.

"Habla de cómo me equivoco con una persona a la que quiero mucho y de cómo le hago daño sin darme cuenta siquiera y pido perdón por ello. Eso es algo muy importante, que te perdonen y también el que tú te perdones, porque cuando eso no pasa, te machacas más a ti mismo", reflexiona este intérprete de voz rota.

En sonido es todo un contraste respecto al resto del disco, que respira "verano, playa y mar", otra vibración más luminosa como indica su título, "Levantaremos al sol", con "acordes felices" que hacen que esas cosas que le dolían se hiciesen "más llevaderas".

"Tenía la esperanza de que todo esto acabase cuando saliese el disco, que volviese todo lo que recordábamos como vida, como normalidad, volver a sentir y estar con la gente que quieres", afirma.

GIRA Y UN SEGUNDO DISCO EN MARCHA.

El lanzamiento de "Levantaremos al sol" constituye la realización del sueño de un romántico. "Me he criado con la vieja escuela y para mí sacar un álbum pasa por un concepto, porque no concibo sacar solamente canciones", indica, antes de revelar que ya está grabando su segundo álbum, del que se escuchará algo "antes de verano" y que también tendrá un hilo narrativo entre sus temas.

Mucho ha llovido desde que empezara a subir hace diez años sus primeras canciones a Spotify como artista independiente y luego probara suerte como parte del cuarteto Sinsinati, que saltó a la fama en 2018 con canciones como "Indios y vaqueros".

El éxito boca-oreja, sobre todo cuando consiguieron llenar una sala para 700 personas en Madrid sin apoyo ni promoción, despertó el interés de numerosas discográficas, entre ellas Warner Music, que terminó fichando a la banda.

En 2019, de Luna recibe una llamada del programa "La Voz" para las audiciones a ciegas y acaba como concursante del equipo de Luis Fonsi, incrementando su popularidad y su potencial perfil como artista en solitario.

"Sinsinati se acabó porque era complicado sostener algo con cuatro cabezas y encontrar el punto de unión entre diferentes gustos. Yo también tenía la necesidad de contar historias más personales, porque al final soy cantautor y necesitaba volver al punto de partida, sobre todo cuando se acaba la ilusión, que fue lo que pasó cuando llegó la presión", reconoce.

Ya en solitario, en su progresión ascendente recibió otro espaldarazo en 2021 de dos primeras espadas de la música española, Pablo Alborán y Aitana, que compartieron micrófonos con el sevillano para grabar a tres bandas "Llueve sobre mojado".

"Eso fue muy loco. Estaba en el súper y me llamaron de la oficina para contarme que le habían pasado mi contacto a Pablo. Cuando empecé a hablar con él y me comentó todo lo de la canción, me pimplé para celebrarlo una de las botellas de vino que había comprado esa mañana", recuerda divertido.

Ahora, con más motivo de celebración, arranca su gran gira el 1 de abril en Granada (sala El Tren), cita a la que seguirá otra quincena más de compromisos por todo el país, a destacar los de Madrid (3 de abril, La Riviera), Zaragoza (23 de abril, Oasis), Málaga (12 de mayo, La Trinchera), su Sevilla natal (13 de mayo, Custom) o, como remate, Barcelona (18 de junio, Apolo 2).