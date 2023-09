Álvaro de Luna: "Este disco me pilló viviendo momentos muy bonitos"

Javier Herrero.

Poco amigo de las invasiones en su vida privada o de los rigores de la fama, el lugar en el que Álvaro de Luna mejor expresa su estado vital vuelve a ser su música, sobre todo su disco "Uno", un reflejo de sus muchas facetas ("Soy un romántico y un picarón", dice) y sobre todo una celebración del amor.

"Me pilló en un momento en el que estaba viviendo momentos muy bonitos, los cuales sigo viviendo, y creo que se nota", reconoce a EFE el músico sevillano antes de señalar ese sentimiento "como la mayor fuerza que hay para todos: por amor se hacen muchas cosas y por amor se mueve el mundo de alguna forma".

Se percibe en la exaltación del puro enamoramiento que es "Todo contigo", el mayor éxito del disco, y desde el mismo arranque con "Tu nombre", en el que manifiesta sus ansias por proclamar sus esperanzas ante una relación que empieza a nacer secreto (y así lo canta, un poco a lo Dan Raynolds de Imagine Dragons).

"Es la situación por la que estaba pasando cuando empezaba con Laura y lo complicado que se nos estaba haciendo. Era como un grito porque no estaba haciendo nada malo, solo conocer a alguien, y no había que desnaturalizarlo", comenta sobre su relación con la modelo y prescriptora Laura Escanes que ha hecho que el foco de la prensa rosa se haya posado insistentemente sobre la pareja.

Su auténtico yo

Pese al nombre de este álbum que se publica hoy, "Uno" (Warner Music) es el segundo disco en solitario del que fuera miembro de la banda Sinsinati tras "Levantaremos al sol" (2022). "Si ahora mismo me das la opción de de elegir cómo querría que fuera mi primer trabajo, sería este", alega Luna (Sevilla, 1994) sobre el título.

"Cuando se publicó el anterior, yo ya no era la misma persona que lo había compuesto antes de la pandemia, con todas las movidas psicológicas que trajo además la cuarentena", explica respecto a un trabajo en el que describía todo el arco de su anterior relación sentimental.

Por contraste, en su segundo álbum las canciones llegaron "muy rápido", con un sonido además más definido y personal, y a partir de ahí construyó el concepto que lo rodea, como la portada a partir de una fotografía que su madre le hizo siendo un bebé como metáfora de la "reconexión" consigo mismo, pintarrajeada en diferentes versiones para mostrar sus diversas facetas, de ángel a demonio.

"Soy una persona muy romántica, pero de de alguna forma también tengo mi lado más picarón, dos dos personalidades conviven bien", cuenta con una sonrisa ante un álbum que guarda una joya más íntima como cierre, "La jugada", tocado todo en vivo sin programaciones bajo el influjo de compañeros de profesión como Leiva, de ahí su toque más roquero. Los problemas de la fama

En "Uno" hacen acto de presencia el Álvaro fiestero en "Toda la noche", con una producción llena de sintetizadores en un homenaje a la música de los años 80 heredada de las escuchas de su padre y que contrasta con la predominancia de guitarras del resto del álbum.

"Siempre he sido dócil, pero esclavo jamás", canta en "Sin antifaz", un mensaje creado junto a Rayden para aquellos que "por el hecho de haber estado en determinados momentos, sienten que estás en deuda con ellos". "Yo pienso que en las relaciones personales damos y nos dan, que algunas duran para siempre y otras solo un tiempo, pero que todo es un aprendizaje", reflexiona.

Conviene que a veces las relaciones interpersonales se complican cuando uno pierde el anonimato, un tema especialmente representado en "Rockstar". "Me llevo peor con lo que hay detrás de la fama que con lo que es la fama en sí, que de alguna forma es una recompensa por el trabajo bien hecho. Aunque te pueda agobiar, hay que pensar cómo solo hace unos años hubieras matado porque te hubieran parado para decirte: 'Oye, qué buenas canciones haces'", afirma.

"Lo que no me gusta es la parte oscura, la de las relaciones que estableces con gente y que no sabes si de verdad quieren entablarla porque te aprecian, te admiran o te quieren por lo que tú les puedas retribuir por ser quien eres", confiesa este músico amante de pasear aún inadvertido por las calles del centro de Madrid.

Deseoso de tocar sus nueva canciones, a finales de octubre ofrecerá tres conciertos en Italia. Anticipa además sus planes de viajar a Chile, Colombia, México y Argentina y, después, tras un parón para preparar a conciencia la gira de este "Uno", llegará su gira por España, con fechas confirmadas como la del SanSan Festival 2024 el 28 de marzo en Benicàssim (Castellón).