La alquimia sonora y visual de The Chemical Brothers despide el Sónar

Marc Corominas

El dúo británico de música electrónica The Chemical Brothers ha extasiado este sábado a los miles de asistentes del Sónar con su fórmula tan conocida como infalible: un cóctel de luces infinitas, ritmos frenéticos y avasalladores y una exhibición audiovisual a la altura de las grandes citas.

El grupo de Tom Rowlands y Ed Simons ha sido uno de los cabezas de cartel de la segunda y última noche del Sónar, en la que el festival ha vuelto a los orígenes con una primacía de los sonidos más electrónicos y experimentales en su programa.

Siete años después de su última actuación en el Sónar, y más de cinco desde su último paso por Cataluña, esta formación clave en la popularización de la electrónica, que en 2019 sacó su último álbum "No geography", ha traído un nuevo espectáculo en directo, que por momentos ha convertido el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona en una multitudinaria 'rave'.

Brazos, teléfonos e incluso unas muletas al aire -porque cualquier traspié no es suficiente para perderse a estos catedráticos de la electrónica- han recibido a la dupla, que ha empezado disparando "Block Rocking Beat", uno de sus éxitos de mayor calibre. La pista estaba lista para despegar en un viaje a mundos psicodélicos.

Sin cuartel, los hermanos químicos han arrancado por todo lo alto, poniendo -casi- toda la carne en el asador, encadenado con otro éxito "Go", "MAH", del último disco y el himno de bienvenida "Hey Boy Hey Girl".

Ni los más acartonados y tímidos se han resistido a los posesos sonidos de la banda, que ha hecho bailar acalorada y desenfrenadamente al respetable, en una fusión atómica entre artista y público.

Escondidos tras sintetizadores, platos y mesas de mezclas, y trabajando en la oscuridad, el dúo ha exhibido sus temas más recientes como "Eve of destruction" y "Got to Keep On", pero con un amplio repaso a clásicos como "Chemical Beats", "Under The Influence", "Do it Again" o "Galvanise", con el que han cerrado una sesión de más de una hora y media de desenfreno electrónico.

Los sonidos experimentales también han tenido su protagonismo con el concierto de la revolucionaria artista franco-venezolana Arca, una estrella habitual de las últimas citas del festival, pero que por primera vez ha actuado en la franja nocturna, presentando nueva música y un espectáculo inédito.

La noche seguirá con las actuaciones del DJ de house Eric Prydz, el rapero británico AJ Tracey o el pinchadiscos de aires disco-funk Folamour, en una noche cuyo cierre estará protagonizado por mujeres como The Blessed Madonna, Anfisa Letyago o Midland & Shanti Celeste, que presentarán las propuestas más novedosas de la electrónica internacional.