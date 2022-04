Alonso de Santos defiende el teatro como "un jardín para el espíritu"

Inmaculada Tapia

José Luis Alonso de Santos ha sido galardonado con el Max de Honor por su larga trayectoria en el teatro, al que ha dedicado 60 años de su vida, donde ha ejercido todas las profesiones desde las más reconocidas a las menos,"siempre con el mismo placer", ha asegurado a EFE.

Ha sido desde cortador de entradas a iluminador, actor, escenógrafo, director o dramaturgo, aunque lo que más satisfacciones le ha dado es escribir, comenta este virtuoso de la palabra, con las que le gusta "pintar un cuadro de emociones" en la hora y media que dura una función.

"Por encima de todo soy escritor, una faceta en la que me he sentido en mi salsa. Escribir teatro es apasionante", afirma en una charla con Efe en el patio de butacas de la que fue su casa, el Teatro de la Comedia, la sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico que él dirigió de 2000 a 2004.

El próximo 6 de junio en el Teatro Principal de Maó (Menorca) Alonso de Santos (Valladolid, 1942) recibirá el Max de Honor por su "excelencia y aportación a la historia reciente de las Artes Escénicas", así le ha querido distinguir el Colegio de Gran Derecho de la Sociedad General de Autores y Editores (Sgae), que concede este premio.

"Es un reconocimiento que agradezco, un orgullo porque supone el premio a una trayectoria, a que todos mis actos han tenido una coherencia, una vida en el teatro", apunta con emoción.

Un premio que valora "su gran vinculación con la comedia", él que confiesa defender un teatro para "alborozar, para ser feliz, para ayudar a vivir. Es un jardín para el espíritu", que confía que aporte "armonía, belleza y regocijo" al espectador.

Autor de "Bajarse al moro" (1985), "La estanquera de Vallecas" (1981) o "Salvajes" (1997), entre más de una treintena, asegura que ha tirado más de la mitad cuando, al revisarlas, "no tenían la dignidad suficiente para ser arte".

Premio Nacional de Teatro en 1986, ha sido director y profesor de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD) y presidente la Academia de las Artes Escénicas de España, responsabilidades que le "quitaban sueño". "Quizá no esté muy dotado para la gestión", apunta con cierta sorna.

El escritor de "La sombra del Tenorio" (1994) ajusta cada palabra de su discurso y de sus textos para darles el valor que requieren.

Las palabras sirven "para mentir y decir la verdad, para razonar y destruir las razones, para el bien y para el mal; hay palabra que es sagrada y hay palabras mágicas, y otras que no cuentan nada".

Pese a que no se considera un buen analista político advierte de que, aunque el Gobierno ha señalado que tiene como objetivo que la cultura sea razón de Estado, "yo solo veo lo que veo, no lo que me dicen que vea y no veo nada de eso. Cuando lo vea, lo diré".

Señala que hay diferencia entre las intenciones y los hechos y que lo peor de los políticos no es la corrupción económica, "es que corrompen las palabras".

El dramaturgo considera que el teatro y el arte viven las mismas vicisitudes que la sociedad. "Si la gente no tiene para comer difícilmente va a ir al teatro" y apunta que los políticos deben crear las circunstancias que potencien la cultura, tal y como se hizo en su momento con el fútbol, un deporte por el "se ha trabajado para que guste".

Pero reconoce que "arreglar el mundo" cada vez le apasiona menos. "Soy lo que he querido ser toda la vida, un artista".

Llegó a la escritura por "amor a la lengua. Ha sido la gran droga de mi vida. Cuando escribo soy feliz y la vida me ha permitido hacer lo que me gusta. He sido afortunado", concluye Alonso de Santos.