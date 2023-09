Almudena Grandes aceptó con "vértigo" que se llevara a escena "La madre de Frankenstein"

Con "vértigo" y una "ilusión enorme", la escritora Almudena Grandes (Madrid, 1960-2021) aceptó que Carmen Portaceli llevara a escena su novela "La madre de Frankenstein", que este viernes se estrenará en el Teatro María Guerrero.

"Cuando le dije a Almudena que quería llevar una de sus novelas a escena, se calló, no dijo nada (...) Y pensé, 'no le ha gustado la idea'. Pero luego me llamó y me dijo: 'tu propuesta me ha dado vértigo, pero me hace una ilusión enorme", ha contado este miércoles en rueda de prensa la directora Carmen Portaceli.

Así, tras un "pacto" con Almudena Grandes se ha conseguido hacer la adaptación de esta "maravillosa y riquísima novela", según ha añadido Portaceli, quien ha valorado el trabajo de adaptación que ha realizado Anna Maria Ricart Codina.

Desde el punto de vista de la escena, "esta pieza es muy teatral y muy fiel al mundo de Almudena Grandes", ha dicho Portaceli, quien ha asegurado que sobre las tablas se ve lo que la escritora madrileña "quería explicar".

"Es una obra muy emotiva. Estamos seguros de que a Almudena le gustaría mucho. Hay mucha fidelidad", ha asegurado la directora quien ha explicado que Luis García Montero, viudo de Almudena Grandes, fue a ver uno de los ensayos y no "pudo articular palabra, se emocionó mucho, no paró de llorar".

El texto, que corresponde a la quinta novela de "Episodios de una guerra interminable", se situada en 1953 en pleno franquismo, cuando Germán Velázquez vuelve a España desde su exilio en Suiza, donde ha pasado más de la mitad de su vida, para trabajar en el manicomio de mujeres de Ciempozuelos.

Allí se reencuentra con Doña Aurora Rodríguez Carballeira, una parricida paranoica, inteligente y brillante, que él conoció en la clínica de su padre a los 13 años. Esta mujer le fascinó hasta tal punto que se convirtió en psiquiatra.

A su vuelta, se encuentra con un país que ya no reconoce: la rotundidad del sol, la humillación de las mujeres, otras banderas, otros nombres en las calles. "Miedo. Silencio. Miseria", cuenta su directora Carme Portaceli.

Esta pieza con una duración de casi tres y media, "pasa volando, porque pasan cosas emocionantes e interesantes y habla de nosotros", ha explicado la directora quien califica el texto de "documento de altura con una poética brutal".

"La característica más importante de la obra es la vida que brota entre toda la oscuridad", ha añadido la directora quien ha detallado que la puesta en escena es "muy sencilla".

Ferran Carvajal, Jordi Collet, Pablo Derqui, David Fernández "Fabu", Gabriela Flores, Belén Ponce de León, Blanca Portillo, Macarena Sanz y José Troncoso son los intérpretes de esta obra que estará hasta el 12 de noviembre en el Teatro María Guerrero.

"Tenemos unos actores con un compromiso vital extraordinario. Es una compañía heterogénea, con un corazón fantástico", ha apuntado la actriz Blanca Portillo (Madrid, 1963), quien da vida a Doña Aurora, "un personaje complejo, mujer culta, valiente y aguerrida, pero con un trastorno mental"

"Es bueno que en el teatro revisemos el asunto de la salud mental", ha concluido Portillo.