Almodóvar pide que desaparezca la "opinión de taxistas" sobre ayudas al cine y ruega a los políticos atención

"La gente me quiere más después de esta película", ha afirmado el director de 'Dolor y gloria', que opta a 16 Premios Goya

La película de Pedro Almodóvar 'Dolor y gloria' cuenta con 16 nominaciones a los Premios Goya y se ha convertido, tras 'Mientras dure la guerra', en la segunda cinta que aspira a más premios en la 34 edición de los premios más importantes del cine español, que se entregarán el 25 de enero en Málaga.

"Me gustaría que las ayudas al cine desapareciera esa opinión de taxistas de que los actores y directores nos llevamos crudo de las subvenciones", ha manifestado el director manchego a los medios en la Academia de Cine, después de conocerse el nombre de los nominados a las 28 categorías de los Premios Goya.

Almodóvar ha aprovechado la ocasión para pedir que la cultura "vuelva a formar parte -si alguna vez lo estuvo- de la agenda de los políticos". "Ruego que la incorporen", ha dicho Almodóvar, quien ha apuntado que la manera en la que se comercializa hoy en día el ocio necesita que se regule.

"Seguimos viviendo con presupuestos de 2016, de Montoro. No he escuchado la palabra cultura en últimas dos campañas que hemos padecido", ha lamentado el cineasta, quien ha advertido también de los actores que "no llegan a fin de mes".

Almodóvar ha destacado que aunque "la gente saca leche de una alcuza", cree que "no se puede mantener como un modo de producción". "Hay muchos directores que ruedan sin presupuesto pero eso no puede ser una fórmula para la industria, debe ser la excepción", ha dicho.

El director, recién llegado de Londres para promocionar su película, que representará a España en los Oscar, ha afirmado que 'Dolor y gloria' ha tenido desde su estreno una "acogida más que cálida". "La gente me quiere más después de esta película", ha dicho.

Aunque no ha visto aún todas las películas, aunque sí ha podido ver 'Madre', 'El hoyo' o 'La trinchera infinita', Almodóvar ha señalado que "es un milagro que exista el cine español". "Cada temporada demuestra que sigue vivo. Hay varias películas que cada año justifican una temporada", ha dicho.

Preguntado por la confusión entre Almodóvar y el personaje de Salvador en 'Dolor y gloria', el director ha señalado que aunque no le confunden con él sí le identifican. "No soy lo que aparece en la película, pero es cierto que todo está inspirado en mí, aunque no quiere decir que lo haya vivido. La dosis de ficción no es menos que en el resto, pero antes estaba enmascarado", ha señalado.