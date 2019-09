Almodóvar: hay mucha competencia para que "Dolor y Gloria" sea nominada

Pedro Almodóvar ha asegurado que es "todo un honor" representar a España con "Dolor y Gloria" en la categoría de mejor película internacional en los Óscar, pero ha reconocido que "no será fácil estar entre las cinco nominadas porque hay mucha competencia".

El cineasta manchego, que está viajando al Festival de Toronto, donde presentará el filme, ha lamentado no haber podido estar en la Academia de Cine en el acto celebrado este jueves y en el que se ha anunciado la candidata española a los Óscar.

"Quiero agradecer a los académicos españoles el apoyo y la oportunidad de poder competir una vez más en la categoría de Mejor Película Internacional en los próximos Óscars", ha agregado en un comunicado remitido por su productora, El Deseo.

Además ha resaltado que Toronto (Canadá) "es un lugar perfecto para comenzar nuestra campaña".

Porque, además de en la categoría de mejor película internacional, "Dolor y Gloria" aspira a estar presente en las nominaciones a los Óscar en otros apartados. Por ello, el director ha asegurado que hará "todo lo posible" para lograr que su película esté dentro de la carrera por los Óscar.

Almodóvar ha querido también compartir su alegría con "todos los actores y técnicos que han intervenido en la película. Gracias a ellos por su talento y entrega y a la Academia por darnos esta gran oportunidad. Gracias de corazón."

Antonio Banderas, que se llevó el premio a mejor actor en el Festival de Cannes, es el protagonista de una película autobiográfica que cuenta, entre otros, con Penélope Cruz, Julieta Serrano, Asier Etxeandía, Leonardo Sbaraglia o Nora Navas.

"Dolor y Gloria" tendrá que competir por estar entre las nominadas a mejor película internacional -denominación que sustituye este año a la de mejor película en lengua no inglesa- con títulos como "La Gomera", de Corneliu Porumboiu, que representará a Rumanía; "It must be heaven", de Elia Suleiman (Palestina); "A vida invisivel de Eurídice Gusmao", de Karim Ainouz (Brasil), o "Monos", de Alejandro Landes (Colombia).

Son algunos de los más de treinta filmes que ya han sido anunciados por las respectivas academias nacionales para competir por el Óscar.

La Academia de Hollywood hará pública en diciembre una lista corta de nueve películas, de las que solo cinco serán nominadas para la 92 edición de los Óscar, que se celebrará el 9 de febrero de 2020 en Los Ángeles (EE.UU.).