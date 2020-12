Almeida asegura que la cabalgata de Reyes "no será como otros años" y que "no tenía sentido" tomar las uvas en Sol

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que la cabalgata principal de la capital "no será como otros años", pero que no se echarán de menos, y que "no tenía sentido" tomar las uvas en la Puerta del Sol el 31 de diciembre.

Todo ello tras conocerse que la Comunidad de Madrid impondrá medidas para evitar aglomeraciones hasta el 8 de enero. No se podrán organizar actos para festejar las 12 campanadas de fin de año en plazas o vías públicas y las cabalgatas serán en recintos "acotados" y "con el público asistente sentado".

"Son buenas medidas las adoptadas por la Comunidad. Los números bajan pero siguen siendo altos. No tenía mucho sentido celebrar las uvas en Sol este año. Sentimos que la cabalgata de Reyes no pueda ser como ha sido otros años, pero echarán muy poco de menos la cabalgata de otros años porque seguirá prácticamente intacta", ha manifestado el regidor.

Sobre las visitas al centro de la capital durante este Puente de la Constitución, Almeida ha reiterado la necesidad de "escalonar" las visitas "de una manera u otra, porque son cuatro días festivos". "Si podemos escalonarnos mejor que mejor, pero los que vayan que cumplan escrupulosamente con las medidas de seguridad", ha lanzado.

Ha indicado que pese a que las cifras han bajado, ello no debe invitar al optimismo "bajo ningún concepto" y "lo peor que puede pasar es que los ciudadanos se acaben confiando y se acabe obviando el respeto y cumplimiento de alguna de las normas".

"No son buenas las aglomeraciones como imagen, pero cuando se está en la calle y se está con la mascarilla, se disminuye el riesgo. El principal riesgo de esas aglomeraciones es pensar que hemos vuelto a nuestra vida normal, que no pasa nada, que el virus ya ha sido vencido... cuando eso no puede ser de ninguna manera", ha precisado.