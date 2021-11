El escritor y traductor Gonzalo Torné es el compilador de los textos de diferentes autores, de todas las épocas y géneros, que se incluyen en el libro que ha presentado este jueves, "Allí donde nos encontramos", una antología que celebra "la lectura como antídoto del aislamiento".

Acompañado por los escritores Anna Pacheco y Miqui Otero, de quienes ha escogido "Los saludos" y "A ver si nos vemos", respectivamente, Torné ha invitado al lector a "picotear" por fragmentos que van de la "Lisístrata", de Aristófanes, a "Acordarnos", de Manolo Martínez, mitad cantautora del grupo Astrud.

Publicado por Temas de Hoy, con el subtítulo de "Brindis, reuniones y abrazos en la literatura clásica y moderna", Gonzalo Torné no ha escondido que el libro necesita de una suerte de "manual de instrucciones".

A su juicio, la obra "recoge la idea del almanaque, del libro de fragmentos y pasajes, todos literarios, desde la Grecia clásica o de Shakespeare y Cervantes", con el común denominador de que tratan sobre la reunión, sobre lugares de encuentro en la literatura y de la literatura como lugar de encuentro.

Tras una conversación hace ya un tiempo con el editor Marcel Ventura, el barcelonés, que se considera un "oficinista del bar", empezó a darle vueltas a lo que podría incluir en la obra, en un momento todavía muy marcado por el confinamiento por la pandemia de coronavirus, donde muchos echaban en falta no poder estar en contacto con otros en el espacio público.

"A lo largo de la historia -ha indicado Torné- nos hemos encontrado en sitios muy distintos, desde el ágora pública griega a centros de ingesta de bebidas estimulantes o en comedores de casas privadas, que es donde se sitúan los personajes de Jane Austen".

El libro plantea "dos juegos con el lector, puesto que se da la situación paradójica de que la lectura es vista como acto de aislamiento, pero hay pocas actividades que tengan el retorno social que tiene ésta".

A la vez, ha querido mostrar "lo que se puede hacer en el espacio público" con personajes que "lo hacen todo para estar juntos, desde conocerse y divertirse a enamorarse, desenamorarse o ser insurrectos".

Tampoco ha negado que con los textos seleccionados muchos lectores pueden introducirse "en autores que tenían medio leídos".

Además de los ya citados, hay fragmentos de Omar Jayam, Robert Louis Stevenson, Emmy Hennings, Joan Sales, Herman Melville, Mariano José de Larra, Catulo, Arthur Rimbaud, Jaime Gil de Biedma, Franz Kafka, Mary Ann Evans (George Eliot), Fernando Pessoa, Fiódor Dostoyevski, Emilia Pardo Bazán, Yosa Buson, François Rabelais, Ramón María del Valle-Inclán y Carson McCullers.

Anna Pacheco, que forma parte del trío de los vivos junto con Miqui Otero y Manolo Martínez, ha bromeado con que cuando la invitaron a participar en la obra pensó que algo había hecho bien porque tiene "un extensísimo trabajo de campo en los bares" y porque se siente "estrechamente vinculada a las interacciones sociales".

A pesar de ello, ha reconocido que no puede escribir en estos establecimientos, en los que "cuando entramos cada uno interpreta un rol", porque "me desconcentro mirando a las personas".

Miqui Otero también tiene "una relación fecunda con el bar", unos lugares que ve como "parlamentos alternativos donde se discute sobre la agenda social del momento, con argumentos demagógicos y populistas, lo que me encanta, y son también confesionarios o la familia de adopción".

Igual que Anna Pacheco, aunque lo ha intentado, no puede escribir en estos establecimientos porque, ha explicado, "escucho las conversaciones o sigo la música que suena si me gusta". Al final, ha concluido, "el bar es el lugar para ser lo menos productivo posible, vas a estar, en cambio, no vas a la ferretería a estar".